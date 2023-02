Savez-vous qui est le dernier larron invité au All-Star Weekend et qui ne faisait même pas partie d’une équipe NBA il y’a encore quelques jours ? Et bien nous on va vous l’dire.

L’histoire de Mac McClung renvoie à celle de tant d’autres jeunes, qui se battent avec l’énergie du désespoir pour gratter quelques minutes sur les parquets prestigieux de la Grande Ligue. Machine à dunker, McClung s’est également démarqué par ses brillantes performances dans les catégories inférieures, et il en récoltera une partie des fruits tout au long du week-end. Croyez en vos rêves.

Un compétiteur hors-pair

Mac McClung est né le 6 janvier 1999 à Gate City dans le Tennessee. Très rapidement, il développe un goût pour la compétition et dès son jeune âge, il se met à jouer au football américain, un sport bien plus populaire dans sa région. Sa détermination surprend tout le monde là-bas. Il est décrit par sa famille comme “intenable”, “se lançant des défis à partir de presque rien”. Il goûte au basket pour la première fois à ses 12 ans… et c’est le coup de foudre ! Il troque instantanément le ballon ovale pour se mettre à fond dans sa cousine orange et commence à à s’entraîner avec le rêve de jouer un jour en NBA. Bah voyons. L’année suivante, McClung se casse le bras mais décide de se servir de sa rééducation pour… corriger sa méthode de tir !

McClung rejoint ensuite le lycée le plus proche, la Gate City High School, et joue pour les Blue Devils. Il apprend enfin à dunker durant sa saison de sophomore. Très athlétique, ses acrobaties impressionnent au point que MaxPreps, un site américain spécialisé dans le basket lycéen, le nomme comme “l’un des joueurs les plus passionnant à regarder’. Il termine la saison avec plus de 29 points de moyenne et il est nommé joueur de l’année dans sa région.

Mais c’est surtout durant sa saison senior que le jeune Mac va marquer les esprits. D’abord, il réalise des performances impressionnantes : 47 points contre Lee High School, 44 points face à Fern Creek. Et durant le VHSL Championship, le petit va tout simplement battre le record d’Allen Iverson en points, qui était de 948 unités. McClung inscrit plus de 1 153 points au total, et il continue d’impressionner avec ses tomar toujours plus fous. Il remporte même un dunk contest organisé par Ballislife.

” Trop juste pour la NBA”

Arrivé à l’université, les choses se compliquent pour le jeune Mac. Certes, il attire l’attention d’entrée de jeu, avec un match solide à 38 points contre Little Rock, et il sera nommé dans la Big East All-Freshman Team. Mais en février, McClung se blesse au pied et manque une vingtaine de matchs. Après la saison, il se déclare officiellement pour la Draft 2020, mais se retire peu de temps plus tard en voyant qu’il n’intéresse aucune équipe en NBA. L’année suivante, il est transféré à Texas Tech. S’étant fait un nom pour ses compétences de dunkeur sensationnel, il est souvent cité sur les réseaux sociaux par de nombreuses stars américaines, comme Patrick Mahomes, Ja Morant ou encore Donovan Mitchell.

That first jersey in red is where it’s at!! Come on and make a run at the natty in Lubbock! #GunsUp https://t.co/m4BNWLtFem — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) May 21, 2020

Les statistiques individuelles restent solides, mais à part ses highlight, la carrière de Mac ne décolle pas. Il se présente à la Draft 2021, mais n’est pas sélectionné.

Faire ses preuves

McClung rejoint les Lakers pour la Summer League 2021, avant de signer pour la franchise pourpre et or le 10 août. Mais juste avant la saison, il est coupé, et signé aux South Bay Lakers, en G League. Là-bas, le jeune joueur de 23 ans impressionne, tant par ses dunks que par ses performances individuelles et ses débuts avec South Bay se soldent par un 24/9/6, face à Ignite Team

En fin d’année 2021, Mac signe un contrat de 10 jours avec les Bulls, il joue ses premières minutes en NBA et inscrit son premier panier contre Atlanta à domicile. Mais après cela, McClung ne rejouera plus jamais à Chicago, malgré un deuxième contrat de 10 jours obtenu. Il est affilié à l’équipe de G League des Bulls avant de retourner aux South Bay Lakers. Là-bas, il réalise une fin de saison exceptionnelle, et termine même rookie de l’année en G League.

En avril, Mac signe un two-way contract et pense avoir enfin fait ses preuves. Mais ce n’est qu’illusion. En juin, L.A décline sa qualifying offer et Mc devient agent libre non-restreint. Durant tout l’été il se bat pour rester en NBA, signe un contrat non garanti avec les Warriors et rejoint l’équipe de Summer League de Golden State. Comme à son habitude, il performe et impressionne tout le monde, mais encore une fois, il se fait couper avant le début de saison. Steve Kerr avait adressé quelques mots sur son départ de l’équipe :

“On était intéressé par un meneur qui serait dans un rôle de distributeur. Laisser partir Mac était dur. J’adore Mac, et je pense qu’il à de quoi être un joueur NBA.” – Steve Kerr

Enfin le décollage ?

Il s’engage par la suite avec les Sixers en début de saison… mais ne joue pas pour l’équipe de la Pennsylvanie. Il rejoint à la place les Delaware Blue Coats : retour en G League donc, décidément… Cette saison il est le leader de son équipe, tournant à 19 points de moyenne, accompagnés de 5 caviars et 3 rebonds par rencontre.

Mais son heure de gloire est peut-être enfin arrivée : ce week-end, Mac McClung a accepté une invitation pour participer au Slam Dunk Contest de 2023 à Salt Lake City. Il est ainsi le premier joueur de G League convié à un tel évènement. Il se mesurera à Trey Murphy III, Kenyon Martin Jr et Jericho Sims, dans une compétition où il aura de quoi impressionner… sa toute nouvelle équipe.

Parce que oui, Mac est à nouveau dans un roster de NBA ! En effet, il a signé un two way contract avec les Sixers hier soir, conséquence de la hype ou résultat de ses bonnes performances en G League et durant l’été. Le jeune athlète de 24 ans aura de quoi impressionner la planète orange ce week-end, à commencer par… ce soir à l’occasion du Rising Stars Challenge, autre soirée à laquelle il est convié en son statut de crack de G League.

Mac McClung aura une réelle chance de marquer les esprits ce week-end et pour les années à venir. Une récompense pour ce jeune joueur qui, comme tant d’autres, peine à briller sous le feu des projecteurs NBA, parfois si cruels. Ironie du sort pour cet athlète hors pair, qui nous en mettra probablement plein la vue samedi soir.