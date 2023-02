Premier européen a avoir intégré le programme de la G League Ignite Team et seul Français présent à Salt Lake City pour le All-Star Weekend, le prometteur Sidy Cissoko va faire parler de lui ce vendredi. Mais qui est-il vraiment ? Focus.

Parce qu’il n’y a pas que Victor Wembanyama dans la vie, et aussi parce que le vivier français est très fourni, il faut parler des autres prospects. Sidy Cissoko en est un, et il sera présent lors du rendez-vous des étoiles à partir de ce soir à Salt Lake City. Un Français au All-Star Weekend c’est toujours cool, donc cela vaut bien le détour.

Si le nom de Wemby est évidemment sur toutes les lèvres avant la Draft 2023, celui de Sidy Cissoko devrait aussi émerger rapidement. Le joueur polyvalent (capable de jouer sur les postes 1,2 et 3) devrait aussi inscrire son nom à la Draft aux côtés du freak de Boulogne-Levallois. Mais avant ça, il a une saison à finir en G League et fera donc escale à Salt Lake City pour le Rising Stars Challenge.

Earning his 1st #JordanRisingStars selection… Sidy Cissoko of the @nbagleague Ignite! See his highlights, stats and MORE, now in the NBA App: https://t.co/L3tsK0KBwI pic.twitter.com/EncrpOEIBS — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 31, 2023

À 18 ans, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) devrait profiter du moment pour faire parler de lui et faire grimper sa cote auprès des scouts. En effet, le combo guard possède un parcours atypique. Fils et frère de basketteurs, Cissoko a vite quitté la France, ayant trouvé d’autre opportunités en Europe. Licencié à Draveil, il rejoindra ensuite l’US Ris-Orangis en 2013. Après cinq saisons dans le club francilien dont une dernière en U15, Cissoko rejoint le centre de formation du Saski Baskonia, en D1 Espagnole. Il poursuit son apprentissage du haut-niveau à Vitoria et fait ses débuts en pro, à 17 ans. Là-bas, il côtoie notamment Simone Fontecchio, joueur du Jazz. Après peu de minutes sous le maillot bleu et rouge, Cissoko est prêté en LEB Oro (la D2 Espagnole), à Iraurgi, club satellite de Baskonia. C’est ici qu’il va finir la saison 2021-22 et va développer sa panoplie.

Le fils de l’ex-international sénégalais Yakia Cissoko (qui a participé aux Jeux olympiques de Moscou en 1980 avant de jouer en France, à Antibes) a réalisé un bel exercice en deuxième division espagnole. Avec 10,8 points (à 41,9% de réussite aux tirs), 3 rebonds et 2,4 passes décisives en 23 minutes, il a gagné sa place au Nike Hoop Summit 2022, un match amical annuel organisé par la marque à la virgule, opposant les meilleurs prospect américains à ceux du reste du monde. L’évènement parfait pour lui. L’un des plus gros talents de la génération 2004 a donc l’occasion de se montrer aux recruteurs et scouts de la Grande Ligue… et aussi de G League, qui cherchent des joueurs à intégrer dans son programme de la Ignite Team.

Sidy Cissoko va donc rejoindre la ligue mineure et devient le premier Européen à intégrer le programme, qui a notamment révélé Jalen Green ou Jonathan Kuminga. Si les universités ou le championnat australien (pour son statut professionnel) restent prisés des prospects, le programme de la G League a été choisi par Cissoko. Le Français tourne cette saison à 10 points, 2 rebond et 2 passes de moyenne, avec notamment une pointe à 20 points le 18 janvier dernier.

La suite pour lui ? La NBA évidemment. Annoncé en fin de premier tour, Cissoko veut profiter de sa présence lors de la fête annuelle en NBA pour maximiser ses chances d’être drafté et pour faire grimper sa cote. Il sera sans aucun doute scruté, et ce sera donc l’occasion pour lui de se montrer et au public de le découvrir.

Source texte : NBA, Pro Ballers