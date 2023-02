Avant la défaite des Suns face aux Clippers cette nuit, le Footprint Center de Phoenix accueillait la première conférence de presse de Kevin Durant sous ses nouvelles couleurs. L’occasion pour le public de l’Arizona de montrer son affection envers KD, et pour ce dernier d’annoncer sa volonté de jouer avec les Cactus et notamment la star locale Devin Booker.

Parmi les raisons qui ont donné envie à Kevin Durant de rejoindre Phoenix, il y a Book. L’arrière All-Star des Suns, qui est l’un des attaquants les plus accomplis de la NBA aujourd’hui et qui sort tout droit de l’école Kobe Bryant, fait partie de ces joueurs que KD kiffe regarder. Et désormais, ils vont pouvoir se côtoyer au jour le jour pour le plus grand bonheur de Kevin.

Au cours de sa conférence de presse d’intronisation hier au milieu du parquet des Suns, Durant a rendu un bel hommage à son nouveau coéquipier, qu’il considère comme un véritable puriste de la balle orange.

De tels propos venant d’un gars comme Kevin Durant, ça pèse. Mais cette admiration que possède KD envers Booker n’est pas très surprenante. Comme l’a dit l’ancienne superstar des Nets hier, les deux possèdent un jeu assez similaire, basé notamment sur leur capacité de scorer avec une efficacité terrifiante depuis les différents endroits du terrain, et en particulier à mi-distance. Hoopers recognize hoopers comme on dit dans le jargon.

KD on new teammate Devin Booker: “He has a pure game. He can score from every area of the floor.”

