Au cas où vous auriez raté l’information, Michael Jordan entre aujourd’hui dans sa septième décennie. Pour l’occasion, notre partenaire Catawiki ouvre une vente aux enchères exceptionnelle, dédiée au grand Mike. Cette collection s’ouvre aujourd’hui et va durer jusqu’au 26 février. Fans de son Altesse des Airs ou tout simplement fans de basketball, vous avez donc dix jours devant vous pour tenter d’acquérir la pièce de vos rêves.

Voir tous les objets de la vente Michael Jordan

Partenaire de la première édition de l’Incroyable Brocante Sports en octobre dernier, Catawiki est la principale plateforme en ligne pour les objets de collection. Chaque semaine, plus de 75 000 objets sont proposés aux enchères après avoir été examinés par l’un ou l’une des experts de la maison. L’art, la mode, le design, la joaillerie, les voitures de collection sont représentés dans les lots mis en vente. Avec, et c’est ce qui nous intéresse aujourd’hui, de plus en plus de sport à l’honneur.

Quitte à proposer une collection dédiée à l’univers de l’un des plus grands sportifs de tous les temps, autant le faire le jour de ses 60 ans. Ce sont donc plus de 100 objets qui ont été sélectionnés pour être mis aux enchères dont quelques rares pépites. Les pièces proposées sont très variées. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Du collectionneur averti au fan qui veut se faire plaisir, chacun pourra tenter de poser une enchère sur la pièce qui pourrait révolutionner sa collection ou tout simplement, sa décoration intérieure. On trouve tout type de pièces : chaussures signées par le Maître lui-même, bannière, morceau de parquet, cartes rares, différents maillots (parfois signés), plusieurs pièces d’art décoratif à l’effigie de Jordan, une montre, une affiche et des objets de mode et notamment des sneakers… TrashTalk en a fait le tour pour vous et voici le 5 majeur de ce qui nous a tapé dans l’œil.

Oui, vous avez bien lu, il s’agit d’un morceau authentique du parquet du mythique Chicago Stadium, domicile des Bulls de 1967 à 1994. Ce morceau a servi de 1987 à 1994 et a donc eu l’honneur d’être régulièrement piétiné par Michael Jordan mais aussi par Scottie Pippen, Horace Grant ou BJ Armstrong pour ne citer qu’eux. 15 centimètres carrés d’histoire livrés avec une carte Michael Jordan et certificat d’authenticité. Pour retrouver toutes les infos et, pourquoi pas, placer une enchère, cliquez sur la photo ci-dessous.

Une carte Michael Jordan avec son fameux numéro 9 en sélection nationale pour les Jeux Olympiques de 1992. La Dream Team reste encore à ce jour la plus grande réunion de joueurs que le monde du sport collectif ait connu. Carte #579. Valeur estimée entre 180 et 220 €. Pour retrouver toutes les infos et, pourquoi pas, placer une enchère, cliquez sur la photo ci-dessous.

Il s’agit d’une paire qui, en plus d’être signée par Michael Jordan, n’est plus disponible. Des chaussures de collection, une pièce très rare dont la valeur est estimée entre 3 000 et 5 000€. Cette paire trouvera-t-elle preneur d’ici le 26 février ? Couleurs : gris et blanc, liseré bleu clair (façon North Carolina), intérieur bleu marine. Pour retrouver toutes les infos et, pourquoi pas, placer une enchère, cliquez sur la photo ci-dessous.

Affiche en édition limitée : le 26ème tirage sur 123 est ici proposé. Affiche en référence à la pub Nike. Un cliché qui a parcouru le monde entier. 182 centimètres de long (donc pas tout à fait à taille réelle mais ça décore bien quand même). Valeur estimée à minimum 2 500€. Pour retrouver toutes les infos et, pourquoi pas, placer une enchère, cliquez sur la photo ci-dessous.

Les trois mots magiques. Maillot rouge authentique Mitchell & Ness de la saison 1997-98, la fameuse dernière danse. Saison lors de laquelle Jordan mettra un terme à sa carrière chez les Bulls. La signature, de la main de son Altesse, est blanche et située dans le noir du numéro. Le genre de pièce qu’on encadre, qu’on chérit, qu’on montre fièrement, qu’on raconte pendant des heures. Mais pour ce faire, il vous en coûtera au moins 4 500€ et possiblement jusqu’à 8 500€ d’après l’expert Catawiki. Pour retrouver toutes les infos et, pourquoi pas, placer une enchère, cliquez sur la photo ci-dessous.

Voici donc une occasion unique de posséder un morceau de l’histoire du basketball, de célébrer le 60è anniversaire de l’un des plus grands athlètes de tous les temps ou de refaire sa déco avec plus de couleurs. Surtout si vous aimez le rouge. Enchérir ou pas sur une pièce est un choix, explorer cette vente pour se remémorer certains des plus grands moments de la carrière de Michael Jordan est (presque) une obligation.