Michael Jordan et la nourriture, une longue histoire d’amour

Si Michael Jordan est bien évidemment connu pour sa carrière de légende, il l’est un peu moins pour sa relation spéciale avec la bouffe. Durant ses années en NBA et même après, l’icône de la Grande Ligue s’est toujours investie lorsqu’il s’agissait de manger. En même temps, c’est la clé pour la santé… enfin, c’est quand même quelque chose concernant His Airness.

Aujourd’hui, les joueurs NBA – qu’ils soient des stars ou bien des joueurs plus en retrait dans les rotations – ont fait de leur alimentation une priorité. Accompagnés de chefs privés, tout est calculé en termes d’apports nutritionnels à des moments précis de la saison. Et encore, on ne parle pas de LeBron James, qui lui claque carrément plus d’un million de dollars par an pour tout ce qui concerne le soin de son corps.

À l’époque ? On ne s’embêtait pas avec tout ça. Le meilleur exemple, vous vous en doutez, c’est Michael Jordan. Une facette du birthday boy souvent peu mise en avant, en même temps il y a de quoi causer MJ une infinité d’heures sans évoquer sa relation à la nourriture. Pourtant, c’est un bon sujet d’étude, car His Airness n’en avait littéralement rien à secouer dès lors qu’on lui parlait de bien manger, en tout cas au début de sa carrière. La meilleure manière de le voir performer à haut niveau ? C’était bien de le laisser gérer lui même sa vie de gourmet.

Enfin gourmet… on se comprend : par exemple, Michael avait pour habitude de s’envoyer un menu McDonald’s dans le gosier tous les matins au début de sa carrière. Vous avez bien lu. Souvent, la population américaine est associée à ce cliché du tout fast-food : disons que Jordan n’a pas contribué – en son temps – a casser ce stéréotype. C’est d’ailleurs Charles Oakley, son coéquipier chez les Bulls de 1985 à 1988, qui raconte l’anecdote.

“Je ne cuisinais pas comme je l’ai fait ensuite, mais je commençais un peu. Nous mangions énormément de McDonald’s à cette époque. Michael Jordan mangeait McDo tous les matins au petit dej’. Et avant les matchs, il s’envoyait toujours des steaks” – Charles Oakley

Ouais bon, ça ferait crier n’importe quel nutritionniste. Pourtant, qui allait bien pouvoir blâmer la star des Bulls ? Bouffer n’importe comment et exploser toute la ligue en détente.. rien à dire. Ses habitudes changeront par la suite et il deviendra très strict sur son régime pour optimiser ses performances. En 1992, l’expérience de Michael avec la chaîne de fast-food McDonald’s va cependant prendre un nouveau virage, car l’enseigne va lancer un menu au nom du joueur. Le McJordan Special était ainsi composé d’un burger comprenant un steak d’environ 125 grammes, de bacon et de la classique frite boisson. Vendu principalement dans les restaurants de Chicago et des alentours, il a d’ailleurs été repris par la firme il y a quelques temps, mais cette fois avec le rappeur Travis Scott en tête d’affiche.

Bien sûr, impossible de ne pas brièvement évoquer l’histoire de la “pizza pourrie” : le fameux Flu Game que Jordan a disputé malade comme un chien, prétendument à cause d’une pizza qui aurait causé une intoxication alimentaire. Info ou intox, le récit est contesté. Toujours est-il que ce soir là, Jordan en a envoyé 38 lors du Game 5 des finales 1997 avec une santé en carton, et ça c’est juste de la pure greatness.

Entre 1993 et 1999, un restaurant nommé “Michael Jordan” a même ouvert a Chicago et fonctionnait plutôt bien. Sorte de bar à ambiance, il permettait aux bandes de copains et aux familles de venir manger des menus simples devant les gros matchs des équipes de sport du coin. Il fermera cependant avec la seconde retraite du bonhomme.

Après sa carrière, le côté businessman de MJ s’est intégré au coeur de la relation entre le joueur et la gastronomie. On parle bien de gastronomie oui, car si les menus quotidien du monsieur auraient certainement été un crève-coeur pour Paul Bocuse, sa post-carrière s’est dirigée vers la restauration haut de gamme. Un exemple ? La Michael Jordan Steak House. Établissement de viande haut de gamme situé au coeur de Chicago, il représente parfaitement le tournant dans la vie gustative de Jojo… bien que certains avis laissent entrevoir des prestations légèrement moins clutch que celles du proprio en son temps.

“Jordan doit sérieusement réfléchir à l’association de son nom avec cet établissement fané, qui surfe sur la gloire passée d’un sportif” – Maverijk, client écossais “On manque clairement du frisson Michael Jordan sous tous ses aspects dans ce restaurant. Le filet mignon était médiocre et l’équipe de l’établissement ne savait même pas de quoi elle parlait lorsqu’il fallait conseiller les clients” – Jan, client néerlandais

Allez, il y a aussi de bons avis, mais le prix des menus semble aussi cher qu’un ticket pour un match des Bulls en 1996. Vous l’aurez saisi avec tout ça, MJ était et est un amoureux de la bonne pitence. La manière ne semble pas être tout le temps la meilleure, mais comme on dit… il y a mille façon d’aimer !

Sources : McDonald’s Wiki (oui, ça existe vraiment), Trip Advisor, MJ Chicago Steak House.