NBA Rising Stars Challenge 2022 – la preview : du talent, de la jeunesse, de la curiosité, autant d’ingrédients pour bien lancer le All-Star Weekend

Le All-Star Weekend, ça débute officiellement ce soir avec le Rising Stars Challenge. Bon, théoriquement, il y a le Celebrity Game juste avant mais disons qu’on préfère les célébrités qui savent jouer au basket. Et cette nuit, du côté de la Rocket Mortgage FieldHouse, y’aura justement du beau monde pour bien lancer les festivités.

Du talent, de la jeunesse, et de la curiosité. Voilà les trois mots qui caractérisent le plus l’événement de ce soir. Du talent d’abord parce que les meilleurs rookies et sophomores de la NBA vont évidemment se réunir sur le même parquet : on retrouvera donc du Cade Cunningham, du Evan Mobley, du Scottie Barnes et quelques autres pépites du côté des débutants, tandis que LaMelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ou encore Desmond Bane représenteront les joueurs de deuxième année. De la jeunesse ensuite car outre ces gars-là, on pourra observer quatre joueurs du G League Ignite à savoir Dyson Daniels (18 ans), Jaden Hardy (19 ans), Scoot Henderson (18 ans) et MarJon Beauchamp (21 ans). Quelque chose nous dit que ces gamins voudront montrer de quoi ils sont capables pour éventuellement augmenter leur cote en vue d’une future sélection à la Draft. Enfin, de la curiosité car le Rising Stars Challenge 2022 se déroulera sous un nouveau format qui devrait rendre les choses bien plus intéressantes que lors des années précédentes. Fini Team USA vs Team World, place à un mini-tournoi à quatre équipes avec en prime un concours de shoots appelé Clutch Challenge, tout ça sur fond de 75e anniversaire de la NBA. Parce que oui, faudrait quand même pas oublier ce petit détail et on peut compter sur la Grande Ligue pour nous faire de nombreux rappels.

The #CloroxClutch Challenge will take place between games 2 and 3 of #CloroxRisingStars on Friday, Feb. 18 on TNT. Explainer thread ⤵️ pic.twitter.com/n2QhUrzfRp — NBA (@NBA) February 5, 2022

D’une manière plus générale, le Rising Stars Challenge est – comme son nom l’indique – l’occasion de voir des stars montantes de la NBA en action. Des pépites qui rêvent sans doute beaucoup plus grand que ce match entre jeunots, des pépites qui participeront peut-être un jour à l’événement le plus prestigieux du week-end : le All-Star Game du dimanche soir. C’est d’ailleurs déjà le cas pour l’un d’entre eux puisque LaMelo Ball jouera également avec les grands dimanche soir, lui qui a profité de l’absence de Kevin Durant blessé pour s’incruster parmi les 24 All-Stars de la saison 2021-22. Mais LaMelo n’est pas le seul jeunot à avoir un programme chargé ce week-end. Cole Anthony participera lui au Slam Dunk Contest samedi soir en compagnie de Jalen Green, Evan Mobley fera une apparition au Skills Challenge aux côtés de ses copains Jarrett Allen et Darius Garland, tandis que le trio Cade Cunningham – Scottie Barnes – Josh Giddey fera équipe dans cette même compétition pour affronter notamment les frères Antetokounmpo. Quant au sophomore des Grizzlies Desmond Bane, il voudra se chauffer ce soir pour débarquer avec la main en feu au concours à 3-points prévu demain soir.

Les rosters du Rising Stars Challenge

TEAM BARRY

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Dyson Daniels, G League Ignite

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Isaac Okoro, Cleveland Cavaliers

Alperen Sengun, Houston Rockets

Jae’Sean Tate, Houston Rockets

Franz Wagner, Orlando Magic

TEAM ISIAH

Precious Achiuwa, Toronto Raptors

Desmond Bane, Memphis Grizzlies

Saddiq Bey, Detroit Pistons

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Tyrese Haliburton, Sacramento Kings

Jaden Hardy, G League Ignite

Isaiah Stewart, Detroit Pistons

TEAM PAYTON

LaMelo Ball, Charlotte Hornets

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Ayo Dosunmu, Chicago Bulls

Scoot Henderson, G League Ignite

Bones Hyland, Denver Nuggets

Jonathan Kuminga, Golden State Warriors

Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves

TEAM WORTHY

Cole Anthony, Orlando Magic

MarJon Beauchamp, G League Ignite

Josh Giddey, Oklahoma City Thunder

Jalen Green, Houston Rockets

Herbert Jones, New Orleans Pelicans

Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

Jalen Suggs, Orlando Magic

Les rosters du Clutch Challenge

Desmond Bane (Memphis Grizzlies) et Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Scottie Barnes (Toronto Raptors) et Tyrese Maxey (Philadelphia Sixers)

Josh Giddey (Oklahoma City Thunder) et Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Michael Foster Jr. (NBA G League Ignite) et Fanbo Zeng (NBA G League Ignite)

Le programme

3h, Match 1 : Team Worthy vs. Team Isiah

Team Worthy vs. Team Isiah 3h30, Match 2 : Team Payton vs. Team Barry

Team Payton vs. Team Barry Clutch Challenge

4h, Match 3 : Vainqueur Match 1 vs. Vainqueur Match 2

Voilà, vous savez tout concernant le Rising Stars Challenge 2022. Maintenant, il n’y a qu’une seule chose à faire : mettre le réveil à 3h du matin, préparez le café, et tout simplement prendre du bon temps. Parce que le All-Star Game, c’est surtout fait pour ça.