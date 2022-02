Quatre bambins de G League vont participer au Rising Stars Challenge : réservez votre 18 février, Scoot Henderson sera de la partie

La liste des sélectionnés au Rising Stars challenge est tombée. Si vous avez été attentif, quatre petits noms un peu moins familier au milieu de tous les rookies et sophomores ont sans doute retenu votre attention. Ces bambins ont été surclassés le temps d’un week-end pour participer au match des maternelles et auront à cœur de prouver que la NBA doit leur laisser une place dans les années à venir. On valide fort l’idée.

L’équipe de G league Ignite existe depuis bientôt deux ans et pour l’instant, le projet est une réussite. Deux joueurs ont été draftés très haut l’an dernier avec Jalen Green en deuxième position et Jonathan Kuminga en septième. Cette année, la NBA a décidé de dépoussiérer son Rising Stars Challenge. Dans sa nouvelle formule, elle prend quatre joueurs issus de la NBA G League Ignite Team. On attendait donc de savoir qui allait être élu parmi les prépubères de ce All-Star 2022, et la liste a été dévoilée hier. Ce sont Jaden Hardy, MarJon Beauchamp, Dyson Daniels et Scoot Henderson qui ont été choisis pour faire partie du tournoi des étoiles montantes. Pas de grosses surprises donc, voire même pas de surprise du tout. Jaden Hardy, MarJon Beauchamp et Dyson Daniels sont tous les trois annoncés dans le Top 20 du dernier mock draft 2022 d’ESPN et pour ce qui est de Scoot Henderson, là on est carrément sur un autre type de phénomène. À seulement 17 ans, il est déjà passé en mode T-max 560 et écrase la G League qui, on le rappelle, est surtout composée de darons. On parle d’un potentiel phénomène générationnel qui se présentera à la Draft 2023 et que seul un certain Victor Wembanyama surclasse. Allez, la seule petite interrogation était au sujet de Michael Foster Jr. qui ne sera finalement pas de la partie. Annoncé entre le premier et le second tour de la Draft 2022 par les différents mocks, le joueur a moins de potentiel qu’un Dyson Daniels selon les spécialistes, mais il réalise une saison XXL dans l’équipe d’Ignite en tournant à 18 points et 10 rebonds à 60% from the field.

The 2022 #CloroxRisingStars player pool! 🌟 Friday, Feb 18 on TNT 🌟 pic.twitter.com/6K67VBw9qe — NBA (@NBA) February 2, 2022

L’évènement est une chance incroyable pour les quatre joueurs de montrer ce dont ils sont capables. On imagine qu’ils seront galvanisés par l’exposition médiatique incroyable qui leur sera offerte alors qu’ils ne sont pas encore en NBA. On sait comment fonctionnent les Etats-Unis, il suffit parfois d’un tournoi, d’un match, d’un buzzer-beater ou même d’un simple highlight pour faire monter une hype indécente autour d’un joueur. On aura affaire à des pitchounes surmotivés et on espère qu’ils sauront transmettre leur motivation à leur équipe pour éviter d’avoir des matchs sans aucun intérêt, comme nous l’a habitué le Rising Stars Challenge ces dernières années. Pour le combo guard Jaden Hardy, ce genre d’évènement est l’occasion de faire remonter sa cote. Annoncé Top 5 pendant un moment, il déçoit quelque peu en G League et est redescendu au milieu de premier tour dans les mocks. Pour ce qui est de Bauchamp et Daniels, eux peuvent assurer un peu plus leur entrée en NBA au premier tour de la draft 2022. Pour l’Australien Daniels, c’est l’occasion de continuer à faire monter une hype croissante auprès des observateurs. Puis, Scoot Henderson devrait nous servir les highlights sur un plateau, lui qui n’hésite pas à mettre la tête au cercle si l’ouverture se présente. Il va donc essayer de faire un peu plus exploser une hype déjà monumentale.

Pour une fois les pitchounes de la NBA ne seront pas les plus petits et le bizutage reviendra donc à ces quatre bambins venus de G League. On aura le droit à un panel un peu plus exhaustif des étoiles montantes de la NBA histoire de bien kiffer notre vendredi 18 février. On note la date dans l’agenda parce que si le poster de Scoot sur Evan Mobley fait le tour de la planète, il faudra pas venir pleurer d’avoir raté ça en direct.

Source : ESPN, Envergure