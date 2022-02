Les effectifs du Rising Stars Challenge sont tombés : pas de Onyeka Okongwu mais une flopée de cracks !

Le diffuseur officiel du All-Star Weekend, TNT, a annoncé hier les différents effectifs pour le Rising Stars Challenge de Cleveland. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura des rookies et des sophomores de grande qualité, même si certains manquent à l’appel. On te parle, Onyeka.

C’est officiel, on connaît les joueurs qui seront présents à Cleveland le 18 février prochain pour le Rising Stars. Du côté des rookies, les douze bambins seront Evan Mobley, Franz Wagner, Scottie Barnes, Alperen Sengun, Cade Cunningham, Jalen Green, Jalen Suggs, Josh Giddey, Herbert Jones, Davion Mitchell, Chris Duarte et Ayo Dosunmu. Certaines présences complètement logiques, comme celle d’Evan Mobley par exemple. Le futur ROY aura à cœur de briller devant son public, et s’il est aussi bon ce soir-là que le reste de la saison, bonjour l’instant de bonheur. Ses concurrents principaux pour le titre de rookie de l’année seront aussi de la partie avec Scottie Barnes, Franz Wagner, Josh Giddey et Cade Cunningham. Mais d’autres premières années auraient également pu/dû faire partie des douze sélectionnés. Où est Jonathan Kuminga qui montre de très belles choses dans la deuxième meilleure équipe NBA que sont les Warriors ? Il aurait sûrement mérité de faire partie du roster international. Mais bon, cela ne reste « que » le Rising Stars Challenge qui pour beaucoup, est l’évènement le moins attendu du All-Star Weekend.

Take a look at the 2022 #CloroxRisingStars ⭐️ pic.twitter.com/6fQszEObNo — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 2, 2022

Quoique, avec la nouvelle formule, il y a des chances de prendre un petit peu plus de plaisir que ces dernières années. D’ailleurs, au niveau des quatre joueurs de G League, ce seront Dyson Daniels, Jaden Hardy, Scoot Henderson et Marjon Jolipré lol Marjon Beauchamp qui participeront à la fête. Maintenant, on regarde du côté des sophomores avec une équipe pleine de talent : LaMelo Ball, Precious Achiuwa, Cole Anthony, Desmond Bane, Saddiq Bey, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Jaden McDaniels, Isaac Okoro, Isaiah Stewart et Jae’Sean Tate. Wow, et Onyeka Okongwu, oussékilai ? Le pivot des Hawks n’est pas convié au Rising Stars, les blessures lui auront couté sa place. Il n’a joué que 18 matchs sur 50 possibles, ce qui fait assez peu pour envisager une sélection. En voyant les douze joueurs qui seront alignés dans l’équipe sophomore, on se rend compte que la cuvée 2020 est assez exceptionnelle. Certains d’entre eux ne sont pas loin d’ambitionner le All-Star Game des plus grands. Des joueurs comme LaMelo Ball, Desmond Bane et Anthony Edwards – même si leurs dossiers sont encore un poco justes – sont déjà compatibles avec une sélection étoilée.

🥱🥱🥱 — Onyeka Okongwu (@BigO21_) February 2, 2022

Les effectifs sont tombés, les équipes sont belles, le système a changé. Filons découvrir ce nouveau format alimenté par de nouvelles têtes, en espérant passer de meilleurs moments qu’à l’accoutumée.

Source texte : NBA on TNT