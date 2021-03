Adam Silver a fait son grand oral de mi-saison : COVID, Playoffs, arbitrage, saison 2021-22… alors, elle en est où la NBA du coup ?

C’est un peu la tradition chaque année lors de la coupure du All-Star Weekend, le commissionner Adam Silver take the mic et fait son petit état des lieux annuel concernant la santé de la NBA. Divers sujets posés sur la table et encore plus cette année avec le contexte inédit que l’on connait, l’occasion de rassurer, de se projeter, et de montrer que, quoiqu’il arrive, la NBA survit, la NBA est réactive, la NBA prospère, youplaboum.

Cette année ? Dieu sait qu’il y avait des sujets à aborder, au cœur d’une pause salvatrice pour les organismes d’absolument tout le monde, que ce soit les joueurs, évidemment, mais aussi les fans, abreuvés d’une dizaine de matchs chaque nuit depuis le 20 décembre et on peut vous dire que – on sait de quoi on cause oh – ça commençait à tirer pas mal.

Salve de tweets pour résumer tout ça ? Allez, salve de tweets pour résumer tout ça :

Un retour de la NBA à Paris ? Pas avant la saison 2022-23, forte et logique probabilité. https://t.co/2MEND8cb1e — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Info importante donnée par Adam Silver : l’idée serait d’avoir une saison 2021-22 proche du modèle habituel. C’est à dire d’octobre 2021 à juin 2022. Avec 82 matchs et tout le tintouin ? À confirmer, mais le plan est là : finir la saison en cours en juillet, restart en octobre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Adam Silver ajoute que, pour les Playoffs à venir, il n’y a pas de bulle préparée en ce moment. L’idée serait d’avoir des Playoffs quasi habituels, avec un peu de public mais donc pas de rassemblement de joueurs chez Mickey pendant 2 mois. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Adam Silver s’attend donc à pouvoir démarrer la saison 2021-22 en octobre prochain, avec des salles « majoritairement remplies ». — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Adam Silver s’attend également à ce que les Jeux Olympiques de cet été tiennent à Tokyo, juste après les Finales NBA prévues début juillet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Adam Silver concernant l’arbitrage cette saison : « Il n’y a rien d’aberrant lorsqu’on se penche sur notre data et qu’on les compare avec les années passées, mais je dirais ceci : tout le monde est sous une pression énorme cette saison, les arbitres également. » — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

« Aucun joueur NBA n’a reçu le vaccin contre le COVID, de ce que je sais. » Adam Silver pointe tout de même que des membres de staff et de franchises ont pu le recevoir, en remplissant certains critères évidents. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Adam Silver rappelle, comme évoqué récemment en public, que la NBA ne forcera pas les joueurs à prendre le vaccin contre le COVID. C’est une décision « personnelle » à prendre de leur côté, et la Ligue naviguera en fonction. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Malheureusement, avec une fin de saison mi-juillet et une reprise prévue en octobre, Adam Silver indique qu’il n’y a pas encore de Summer League de prévue. La cuvée de Draft 2021 pourrait donc, comme la 2020, démarrer direct dans le grand bain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

« Il n’y a pas de discussion actuellement en ce qui concerne le changement du logo de la NBA. » Adam Silver, suite aux récents débats lancés entre autres par Kyrie Irving. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Un sujet qui a cependant été discuté dans les coulisses de la NBA : réouvrir la Draft aux joueurs lycéens. S’il y a le moindre mouvement, ce sera dans la prochaine convention collective qui sera discutée entre la Ligue et les joueurs. 18 ans en NBA, bientôt à nouveau possible ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2021

Une conférence de presse qui s’est voulue rassurante, dans la plus grande tradition d’un commish qui a pris l’habitude de diriger sa Ligue avec une main ferme mais dans un gant de velours. Des propos souvent très positifs (JO, public dans les salles) mais qui ne posent en rien les vérités des prochains mois, mais les propos d’un boss qui veut faire avancer sa boîte et qui espère, comme nous, que tout ce barouf arrivera vite à son terme.