Le All-Star Game 2021 va nous offrir des duos de rêve : LeBron James et Steph Curry, Luka Doncic et Nikola Jokic…. à table !

Le All-Star Game, c’est évidemment l’occasion pour les grands noms de la NBA de se retrouver le temps d’une soirée, mais c’est surtout une belle opportunité pour nous de voir des associations quasiment uniques grâce au format actuel du match des étoiles. Voici cinq duos qui devraient nous offrir un sacré show dimanche soir.

LeBron James & Stephen Curry

LeBron et Steph, forcément. Comment ne pas commencer par ces deux-là, ces deux superstars qui ont changé la Ligue chacun à sa manière, représentant tous les deux l’image de la NBA. Plus rivaux qu’amis, ils ont très souvent partagé le même parquet dans les grands rendez-vous – avec pas moins de quatre Finales jouées consécutivement entre 2015 et 2018 – et puis évidemment aussi lors des All-Star Games. Mais jamais ils n’ont évolué sous le même maillot, que ce soit avec Team USA ou lors du match des étoiles. Quand la NBA utilisait encore le format classique Est versus Ouest, LeBron (Cleveland/Miami) et Curry (Golden State) ne pouvaient évidemment pas jouer ensemble, et les deux ont ensuite été capitaines lors de la première édition du All-Star Game version Draft en 2018, rendant une association impossible. En 2019, alors sous le maillot des Lakers, LeBron est resté capitaine tandis que Curry a laissé sa place à Giannis Anteotkounmpo, qui a finalement choisi Steph. Enfin, en 2020, Curry était forfait car blessé. Encore raté ! Mais ça y est, en 2021, on devrait voir LeBron distribuer des caviars à un Stéphane situé sur le parking, et Curry envoyer James au alley-oop. Ça promet.

Ganarse el respeto de LeBron también es "ser Curry". 👏🏻 pic.twitter.com/pCnDUCesDR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2021

Luka Doncic & Nikola Jokic

Deux européens, deux génies du jeu, deux passeurs exceptionnels, deux spécialistes du triple-double, que voulez-vous de plus ? Peut-être des qualités athlétiques mais pour les puristes, c’est juste magique. Luka Doncic et Nikola Jokic vont évoluer avec la Team LeBron dimanche et on a vraiment hâte de voir ces deux-là jouer ensemble. Ils étaient déjà dans la même équipe lors du All-Star Game 2020 à Chicago mais le Joker était remplaçant. Cette fois-ci, les deux seront bien titulaires et y’a moyen qu’ils donnent le tournis à la concurrence tellement ils semblent avoir à chaque fois un coup d’avance. Sans aucun doute, ça va être l’une des attractions de la soirée.

ON VA AU MOINS AVOIR DROIT À UN MATCH AVEC JOKIC ET DONCIC DANS LA MÊME ÉQUIPE 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 https://t.co/BKXy1GmKJT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2021

James Harden & Joel Embiid

Voici le duo de folie qu’on aurait pu voir à Philadelphie cette saison. Au milieu des rumeurs concernant le trade de James Harden, les Sixers sont souvent apparus comme un candidat potentiel pour accueillir le Barbu, la franchise de Philly étant actuellement gérée par Daryl Morey, ancien manager général des Rockets et grand fan de Ramesse. Finalement, Harden est parti à Brooklyn mais on pourra profiter de ce All-Star Game 2021 pour voir James et Jojo évoluer sous le même maillot. Là encore, ce ne sera pas une première car les deux ont joué ensemble lors du All-Star Game 2018 avec la Team Stephen, mais quelque chose nous dit qu’ils vont nous régaler vu leur niveau actuel. Embiid est globalement considéré comme le leader de la course au MVP, tandis que le Barbu cartonne avec les Nets en mélangeant scoring et playmaking.

Jayson Tatum & Bradley Beal

La St. Louis connection ! Tous les deux originaires de la ville du Missouri et du même lycée (la Chaminade College Preparatory School, située à Creve Coeur, oui c’est bien le nom d’une ville), Jayson Tatum et Bradley Beal seront tous les deux titulaires au sein de l’équipe de Kevin Durant dimanche. Initialement, Tatum était remplaçant mais l’absence de KD a ouvert la voie à Jay pour intégrer le cinq majeur aux côtés de son pote Bealou. Et cette cohabitation, une première pour eux, c’est quelque chose de grand. Il suffit d’écouter les mots de Tatoume pour s’en rendre compte : « Tout le monde sait à quel point nous sommes proches et connaît notre passé en commun. C’est vraiment un moment spécial. Deux gars du même lycée, du même quartier, qui ont quasiment grandi ensemble et qui sont aujourd’hui titulaires au All-Star Game… on ne peut pas faire mieux que ça ».

"We’ve never never ever been on the same team” Bradley Beal is excited to team up with fellow St. Louis native Tatum on Team Durant 🙏 pic.twitter.com/aEaKGh85x8 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021

Damian Lillard & Paul George

Alors là, on n’est pas du tout dans le même mood qu’avec Jayson Tatum et Bradley Beal. Bien au contraire. Damian Lillard et Paul George ont aussi un petit historique en commun, mais ce n’est pas vraiment l’amitié qui prime. Petit flashback : Game 5 du premier tour des Playoffs 2019, Dame envoie le Thunder en vacances avec un shoot mémorable sur la tête de PG, un tir qualifié de « bad shot » par un George rempli de seum après la rencontre. Et puis il y a eu l’épisode dans la bulle, où certains Clippers s’étaient bien marrés en voyant Lillard rater deux lancers-francs en fin de match. Une fin de match qui a provoqué un échange légendaire sur Twitter entre Dame, Patrick Beverley et PG-13. Et c’est encore une fois sur Twitter que Lillard et les Blazers ont clashé George et les Clippers après leur choke face aux Nuggets en Playoffs. Quelques mois plus tard, après la prolongation de contrat de PG à Los Angeles, Dame est même allé jusqu’à remettre en cause les propos de George, qui avait déclaré qu’il souhaitait finir sa carrière en Californie. La même décla qu’à Indiana et Oklahoma City, pour ensuite partir. Les retrouvailles s’annoncent donc prometteuses, mais pas sûr qu’ils se passent la balle.

Bien évidemment, la liste est loin d’être exhaustive hein. Le duo Giannis Antetokounmpo – Ben Simmons est par exemple assez effrayant aussi quand on parle de défense, même si on sait que la défense n’existe que trop rarement dans un All-Star Game. LeBron et CP3, Kyrie Irving et Kawhi Leonard, Zach LaVine et Zion Williamson… y’aura de quoi kiffer.