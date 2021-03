All-Star Game 2021 : coéquipiers dans la vie, ces gars-là vont se retrouver adversaires le temps d’une soirée

Le All-Star Game 2021, c’est cette nuit. Et qui dit All-Star Game dit évidemment associations de stars mais aussi duels. XXL Et avec la formule actuelle du match des étoiles qui mélange les conférences, c’est l’occasion de voir des joueurs évoluant ensemble toute l’année s’affronter le temps d’un soir.

Joel Embiid vs. Ben Simmons

Les deux stars des Sixers seront face à face ce dimanche, comme il y a un an d’ailleurs et lors de l’édition 2019. Au cours de cette dernière, Ben Simmons et Joel Embiid étaient censés jouer ensemble mais l’Australien s’était… fait transférer le soir de la Draft contre Russell Westbrook pour finalement se retrouver dans la Team LeBron, tandis que Jojo était dans la Team Giannis. Pour la troisième fois de suite au All-Star Game, les deux joueurs de Philadelphie auront donc un maillot différent sur les épaules, et on imagine bien Embiid se foutre de la gueule de son copain quand Simmons tentera miraculeusement un 3-points durant la rencontre.

🚨 We have a trade 🚨 Bron trades Russ to Team Giannis for Ben Simmons pic.twitter.com/LvRx61oanP — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2019

Kawhi Leonard vs. Paul George

Ensemble pour leur deuxième saison du côté des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George auront l’occasion de s’affronter en un-contre-un le temps d’un match, eux qui réalisent une grosse campagne en duo cette année. L’année dernière à Chicago, Leonard avait cartonné jusqu’à finir MVP du match des étoiles, mais Paulo n’était pas de la partie, et ce pour la première fois depuis 2016. On note également que les deux stars de Los Angeles n’ont jamais joué ensemble lors du All-Star Game, que ce soit dans le format Est – Ouest ou le format Draft. Ce ne sera donc pas pour cette année non plus.

Jayson Tatum vs. Jaylen Brown

En voilà un duel bien kiffant. Jayson Tatum contre Jaylen Brown, les deux jeunes stars de Boston l’une face à l’autre, ça risque de faire quelques étincelles. En franchissant un nouveau step dans sa progression cette année, Brown a rejoint Tatum dans le clan des All-Stars, lui qui avait connu sa toute première sélection il y a un an à Chicago. Une récompense méritée, à tel point que certains se demandent lequel des deux est le vrai numéro un à Boston. On ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant mais ce All-Star Game 2021 sera l’occasion pour Jayson et Jaylen de s’illustrer chacun de son côté. Et le vainqueur pourra débarquer à l’entraînement après la trêve pour charrier le perdant.

Jaylen Brown reacts to being selected for Team LeBron, and playing against Jayson Tatum in the All-Star Game. pic.twitter.com/nKqnpCvs5Q — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 5, 2021

Donovan Mitchell & Mike Conley vs. Rudy Gobert

On aura trois jazzmen au match des étoiles cette année. Après Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le commissionnaire Adam Silver a choisi Mike Conley pour remplacer Devin Booker blessé, et celui qui se retrouve tout seul est français. Contrairement à l’an dernier où Gobert et Mitchell étaient coéquipiers pour leur premier All-Star Game en carrière, ils seront désormais adversaires après avoir été sélectionnés aux deux dernières places de la Draft, et Conley sera dans le camp de Spida pour sa grande première. Deux petits arrières contre le grand pivot, c’est plutôt équilibré. On a hâte de voir Donovan tenter un poster sur Rudy. Par contre, faudra pas venir rouspéter sur les arbitres hein…

Coéquipiers dans la vie mais adversaires d’un soir. On aurait pu avoir aussi Chris Paul et Devin Booker des Suns si ce dernier ne s’était pas blessé, ça aurait pu être pas mal. Cependant, avec les duos (ou trio) du dessus, on devrait avoir notre dose de moments sympathiques tout au long de la soirée.