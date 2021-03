All-Star Game 2021 : la Team LeBron aura un air de Team World, et ce n’est pas pour nous déplaire

Huit. Ce soir, pour la 70e édition du All-Star Game, ils seront huit joueurs étrangers à fouler le parquet de la State Farm Arena, record all-time égalé. Une nouvelle preuve de l’importance grandissante du basket international dans notre NBA chérie. Mais contrairement à l’édition 2020 où on avait quatre internationaux de chaque côté, on aura une mini Team World cette année…

Depuis quelques saisons, la NBA a choisi de changer le format du All-Star Game pour relancer un peu l’intérêt du match des étoiles, clairement sur le déclin. Au revoir les confrontations Est – Ouest, place à la sélection des joueurs via une Draft. Une formule qui marche plutôt bien, mais il fut un temps où on se demandait s’il ne fallait pas mettre en place une opposition entre Américains et joueurs internationaux, comme c’est le cas pour le Rising Stars Challenge. Avec l’ascension de plusieurs stars venant d’Europe, d’Afrique ou encore d’Océanie, l’idée était séduisante dans le sens où une telle confrontation avait le potentiel de proposer quelques batailles épiques, avec chaque camp bien décidé à montrer qui est le boss au jeu de la balle orange. Finalement, la NBA a donc choisi une autre voie mais on aura tout de même un petit aperçu de cette formule dans le All-Star Game 2021 de ce dimanche, car une grande majorité des joueurs étrangers qui participeront à la fête – six pour être précis – se retrouvent sous le même maillot, à savoir celui de la Team LeBron. Regardez un peu.

Giannis Antetokounmpo (Grèce)

Luka Doncic (Slovénie)

Nikola Jokic (Serbie)

Rudy Gobert (France)

Domantas Sabonis (Lituanie)

Ben Simmons (Australie)

Manquait plus que Joel Embiid (Cameroun) et Nikola Vucevic (Monténégrin) pour faire le grand chelem, eux qui évolueront ce soir avec la Team Durant aux côtés de dix Américains. Voilà qui risque de rendre les choses intéressantes, surtout si Quin Snyder – coach de la Team LeBron – décide de se faire un kiff et de réaliser quelques séquences uniquement avec des joueurs internationaux. Imaginez pendant deux secondes un cinq composé de Ben Simmons, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Domantas Sabonis et Nikola Jokic, avec notre Rudy Gobert national pour prendre le relais du Joker quand il faudra défendre, ça possède quand même une sacrée gueule et ça joue les yeux dans les yeux avec n’importe qui. Bon évidemment, LeBron James et Stephen Curry auront leur mot à dire dans tout ça mais c’est la première fois qu’on verra autant de joueurs étrangers réunis sous le même maillot jusqu’à en faire une mini Team World. De quoi inspirer un nouveau changement si jamais la formule actuelle devait s’essouffler ? Ça paraît tout de même compliqué dans le sens où on est loin d’avoir un équilibre parfait entre Américains et internationaux au sein de la NBA (on a une centaine d’étrangers pour environ 450 joueurs en tout). Certes, les internationaux ont raflé pas mal de récompenses de fin de saison récemment, de Giannis à Luka en passant par Rudy et Pascal Siakam (et Joel Embiid pourrait suivre pour le MVP 2021 vu son niveau actuel), certes il y a de plus en plus de joueurs venant des quatre coins du globe pour remplir la Ligue, mais la NBA reste logiquement américaine avant tout avec un réservoir de talents bien plus profond. Malgré plusieurs joueurs européens ou africains de niveau élite qui caractérisent la Ligue actuellement, compliqué de sortir 12 vrais All-Stars étrangers alors qu’on connaît pas mal d’Américains qui méritaient de participer au match des étoiles 2021.

La formule Team USA versus Team World reste donc au stade du fantasme pour l’instant, mais le All-Star Game 2021 est la rencontre qui s’en rapprochera le plus. Une raison supplémentaire pour mater le match des étoiles cette nuit pour ceux qui hésiteraient encore.