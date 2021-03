Preview du All-Star Game NBA 2021 : tout le fun du week-end réuni en une soirée, ça part en nuit blanche ?

Cette nuit, tout le monde aura les yeux tournés vers Atlanta. Déjà parce que les joueurs n’ont pas été autorisés à partir en vacances à l’étranger durant le break mais surtout parce que le All-Star Game et les concours auront exceptionnellement tous lieu le même jour, une première depuis un bail. Alors si vous doutez encore de l’intérêt d’allumer votre télé ce soir ou si le réveil est déjà mis mais que vous avez encore besoin d’un peu plus de hype, vous êtes à la bonne adresse.

A circonstances exceptionnelles, All-Star Weekend exceptionnel. Si le Rising Stars Challenge a malheureusement été annulé cette année, Adam Silver ne pouvait pas se résoudre à abandonner ses concours brandés et vendues à différentes marques. Ainsi, on commencera la soirée en douceur avec le Skills Challenge, avant d’enchaîner sur le Three Point Contest. A 2h, place au All-Star Game entrecoupé par le Slam Dunk Contest à la mi-temps. Sachez enfin que BeIN Sports assurera la diffusion de l’événement en intégralité. Allez, par ici le programme !

The first look at the NBA All-Star 2021 game court in Atlanta! All of All-Star in One Night, Sunday, TNT: 🌟 5:00pm/et: TNT NBA Tip-Off presented by CarMax

🌟 6:30pm/et: #TacoBellSkills & #MtnDew3PT

🌟 8:00pm/et: 70th #NBAAllStar Game

🌟 Halftime: #ATTSlamDunk pic.twitter.com/7au6r1xbnQ — NBA (@NBA) March 5, 2021

Skills Challenge (vers 0h30)

Depuis que la formule a évolué avec l’arrivée des big men en 2016, le traditionnel concours des meneurs suscite beaucoup plus d’intérêt. Et si vous n’êtes pas trop emballés à l’idée de voir Julius Randle, Domantas Sabonis ou Nikola Vucevic s’affronter sur un sprint aller-retour agrémenté de petits exercices techniques, détrompez-vous car quatre des cinq derniers vainqueurs du Skills Challenge étaient des joueurs du frontcourt (KAT en 2016, Kristaps Porzingis en 2017, Jayson Tatum en 2019 et Bam Adebayo à Chicago il y a un an). Cette année, les intérieurs auront quand même de la concurrence avec Chris Paul et Luka Doncic pour redorer l’image des meneurs tandis que Robert Covington s’est perdu et pensait sans doute qu’il s’agissait d’un exercice de défense. Tant pis, on tient nos six participants et c’est déjà une petite victoire en période de COVID. Pour ce qui est du pronostic de la maison, Domantas Sabonis a de bons airs de nouveau vainqueur surprise car il a tout ce qu’il faut de vitesse et d’énergie pour rivaliser avec les petits et ses skills font de lui un joueur all-around chez les Pacers.

Three Point Contest (vers 1h)

Là, on passe vraiment aux choses sérieuses avec le concours le plus intéressant depuis quelques années. Désolé les voltigeurs, mais en 2021 il n’y a rien de plus wow que de voir des snipers enchaîner les ficelles à 7 mètres sans prendre le temps de regarder leur cible. Pour essayer de taper le record points de Devin Booker établi en 2018 (28/34 dont quatre money balls additionnelles), la NBA a encore rameuté du lourd puisque Stephen Curry, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Jaylen Brown et Jayson Tatum (les Jay Bros) et Mike Conley (appelé en renfort à la place de Devin Booker) seront tous présents au rendez-vous. Au petit jeu de désigner un favori, le nom du vainqueur en 2015, le MVP unanime des Warriors, paraît logique en l’absence de Damian Lillard mais attention tout de même à Zach LaVine qui a déjà gagné deux fois le concours de dunks et qui voudra peut-être ajouter un autre type de trophée à sa collection pour fêter sa première sélection au All-Star Game. Pour les matheux, ça ne laisse donc qu’une seule autre place en finale, faites vos jeux !

Slam Dunk Contest (vers 3h30)

Retour à une vieille tradition NBA, comme à l’époque des tous premiers concours de dunks où les All-Stars laissaient la piste aux aviateurs à la mi-temps. Ce qui veut dire que soit la NBA n’a pas prévu de passer de pub de toute la soirée, soit la mi-temps devrait durer une bonne heure en tout ce qui est beaucoup plus probable. Et pour cette édition si étrange, seuls trois participants se disputeront la succession de Derrick Jones Jr. Vu le climat ambiant, on devrait probablement voir très peu d’accessoires pour le plus grand bonheur des puristes qui préfèrent une compétition objective basé sur la créativité et les qualités athlétiques de chacun. Entre Anfernee Simons, Cassius Stanley et Obi Toppin, il n’y aura pas de grand nom sur le parquet de la State Farm Arena mais asseyez-vous quand même car on devrait avoir droit à du gros spectacle de la part de ces trois joueurs qui ont de la dynamite dans les mollets. A noter que les deux finalistes se départageront avec un seul dunk et que les juges (Dee Brown, Jason Richardson, Josh Smith, Spud Webb et Dominique Wilkins pour sept titres de meilleurs dunkeurs au total tout de même) voteront à main levée pour désigner le vainqueur sans mettre de note à cette dernière tentative. Pour suivre la hype, on misera une petite pièce sur Obi Toppin, vu que les Knicks sont inarrêtables cette saison.

All-Star Game – Team LeBron vs Team Durant (à partir de 2h)

Assez rigolé, on passe au main event de la nuit. Amateurs de défense, vous pouvez toujours passer votre chemin, ici on parle d’un total de points au-dessus des 300 unités sans trop forcer. Plusieurs choses à dire avant cette rencontre entre les meilleurs joueurs de cette première partie de saison. Déjà, on regrettera les absences de Kevin Durant, qui va devoir refiler son brassard de capitaine à Kyrie Irving, d’Anthony Davis et de Devin Booker. Néanmoins, il faudrait être difficile pour ne pas se laisser hyper par les joueurs qui seront présents à Atlanta cette nuit. Avec trois représentants en plus de Quin Snyder présent sur le banc de la Team LeBron, le Jazz s’est déplacé en force, mais tous les gros sont là sans exception notable hors blessure (une bise à DeMar DeRozan). Ensuite, bonne nouvelle si vous aviez renoué avec le match des étoiles l’année dernière et si le Elam ending vous avait séduit puisque la formule a tellement fonctionné que Tonton Adam a décidé de remettre ça en 2021. Avec un peu de chance, on aura encore droit à cinq minutes disputées en fin de match et ça nous suffira amplement. On surveillera quand même le body language de LeBron, Giannis et des autres qui n’ont pas hésité à montrer leur tiédeur à l’idée de participer à un tel événement au milieu d’une pandémie mondiale. Mais maintenant qu’ils sont sur place, autant se donner à fond pour honorer cette nouvelle étoile et tenter d’aller chercher le All-Star Game Kobe Bryant MVP Award qui fait toujours bien sur un CV. Pour cela, les capitaines ont monté leurs équipes à l’ancienne : tout le monde contre le mur et on choisit l’un après l’autre. Sur le papier, on donnerait aisément un petit avantage à la Team LeBron et ses trois MVP mais on sait qu’il vaut mieux ranger ses pronostics tout au fond de la poche lors d’un tel match qui compte pour du beurre.

# Team Durant

Kyrie Irving, Bradley Beal , James Harden, Mike Conley, Zach LaVine, Donovan Mitchell.

, James Harden, Mike Conley, Zach LaVine, Donovan Mitchell. Jayson Tatum, Kawhi Leonard, Joel Embiid , Zion Williamson, Julius Randle, Nikola Vucevic.

, Zion Williamson, Julius Randle, Nikola Vucevic. Coach : Doc Rivers

# Team LeBron

Stephen Curry, Luka Doncic , Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jaylen Brown.

, Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jaylen Brown. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic , Paul George, Domantas Sabonis, Rudy Gobert.

, Paul George, Domantas Sabonis, Rudy Gobert. Coach : Quin Snyder

En attendant de retrouver tout ce beau monde dans des tuniques bleues et jaunes à nous faire plisser les yeux, on vous laisse donc choisir votre camp pour vibrer un peu plus fort dans le money time qu’on espère le plus intense et indécis possible. Pour ceux qui auront résisté jusque-là, ce serait la moindre des choses de pouvoir admirer un duel Uncle Drew vs LeBron pour décider de l’équipe vainqueur. On espère aussi que notre Rudy Gobert va transformer toute cette hate autour des leaders de la Ligue en motivation pour nous sortir un gros match et pourquoi pas fermer quelques bouches tout en terminant tous les alley-oops la tête dans le cercle et en contrant à tour de bras dans sa propre moitié de terrain. Ce sera notre seule dose de chauvinisme de la soirée, puisque le Rising Stars auquel aurait dû participer Théo Maledon a finalement été annulé. Enfin, pour les amoureux des stats, cette rencontre sera l’occasion pour BronBron de continuer de prendre de l’avance en tête du classement des meilleurs scoreurs du All-Star Game avec 385 pions avant de disputer son 17ème match des étoiles en carrière, tandis que le Greek Freak possède actuellement la meilleure moyenne de l’histoire du All-Star Game avec 27,3 points par match. De quoi nous donner un petit indice sur les joueurs qui devraient s’illustrer la nuit prochaine, à moins que ça ne soit la soirée de Julius Randle. Comme on vous l’a dit, rien en résiste à New York en 2021.