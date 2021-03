Communiqué : Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk), de nouveau disponible en librairie !

Vous êtes des milliers à l’avoir déjà lu. Vous êtes également des milliers à vouloir l’avoir entre vos mains. Récemment en rupture de stock, Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) fait aujourd’hui son retour fracassant dans toutes les librairies dont celle en bas de chez vous. Alors si vous avez loupé le train de la hype ? Tchou-tchou ! Montez vite, car ça risque de partir à toute vitesse !

En novembre dernier, c’est un véritable tsunami orange qui s’est abattu sur le monde du livre de sport, avec la sortie du tout dernier livre signé TrashTalk. Un poids lourd de 2,5 kilos et 298 pages, racontant les plus grandes histoires du basketball accompagnées de photos tout aussi belles. Si nous étions, en équipe, plutôt fiers du résultat et impatients de voir votre réaction à sa sortie, nous ne pensions pas pouvoir écrire la phrase suivante si peu de temps après. Plus de 20 000 ventes en six semaines, un produit phare en France pour fêter Noël 2020, et une rupture de stock sur l’ensemble du territoire. Ambiance quadruple-double de moyenne en Finales NBA. Des centaines de photos reçues de la part de lecteurs et lectrices passionné(e)s, des témoignages extraordinaires venus des quatre coins de la planète, c’est peu dire si l’accueil fût à la hauteur du titre et nous a poussé à voir les choses encore plus grand. Vous nous avez poussés à voir les choses encore plus grand. Cependant, comme expliqué en détail à quelques jours du 25 décembre, notre livre fût… victime de son succès.

Vous avez donc été nombreux à nous poser cette question ces dernières semaines : mais où puis-je me procurer votre dernier livre ?

Et bien la plus belle des réponses, nous pouvons l’écrire dès maintenant.

Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) est de nouveau disponible dans toutes les librairies !

Fnac, Cultura, Amazon, libraires indépendants, distributeurs du coin, vous pourrez vous procurer le livre de basketball référence de l'année 2021 dès que possible. Et bien évidemment, pas de changement au programme : une réimpression en masse pour s'assurer que personne ne passe à côté de ce pavé d'histoires, qui devrait vous occuper pendant de longues journées de lecture.

ACHETER LE PLUS GRAND LIVRE DE BASKETBALL DE TOUS LES TEMPS (SELON TRASHTALK)

(SELON TRASHTALK) :

On vous souhaite, à toutes celles et tous ceux qui ne l’ont pas encore lu, une excellente lecture ! On compte également sur votre soutien pour que ce livre devienne le GOAT des livres en France, et on vous retrouvera très vite… quand ce sera possible… dans vos villes pour vivre tous ensemble de légendaires séances de dédicaces. Merci pour votre patience ! <3