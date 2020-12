Communiqué : Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk), victime de son succès

Alors que quelques jours nous séparent de la reprise de la NBA, c’est également Noël qui va bientôt frapper à nos portes. Dans une semaine, le 25 décembre sera là. Et qui dit Noël dit… cadeaux ! Mais où peut-on se procurer Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) ? Vous êtes nombreux à nous poser la question. Voici la réponse.

_____

Disponible en précommande depuis octobre dernier, et en librairie depuis le 4 novembre 2020, le tout nouveau livre réalisé par la maison TrashTalk a littéralement explosé sur le marché du livre. Une sorte de pré-saison en quadruple-double de moyenne, qui a vu ce grimoire de 2,5kg tomber dans des milliers de mains. Oui, des milliers de mains. Car on parle ici d’un succès époustouflant en cette fin d’année 2020. De Xavier Monferran sur France Inter à Laurent Ruquier sur France 2, en passant par Vanessa Lemoigne chez beIN Sports ou encore Mister V sur Instagram, nombreux sont celles et ceux qui ont loué notre travail à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux. Nous en sommes extrêmement reconnaissants.

Vous avez été encore plus nombreux et nombreuses – vous ! – à nous envoyer vos photos et vos vidéos en réceptionnant le livre ! Des photos avec des animaux de compagnie, des enfants, des décors plus somptueux les uns que les autres… Que dire, si ce n’est que nous avons pris un pied intégral à les voir jusqu’ici, et qu’on vous remercie du fond du coeur. Nous avons hâte d’en recevoir encore plus la semaine prochaine, dans une ambiance de fête. Ces partages nous touchent profondément, et on s’attend à recevoir des dingueries. Mais nous tenons aussi à jouer la carte avec laquelle nous avons joué ces huit dernières années. C’est-à-dire celle de la transparence avec vous.

Nous avons une bonne, et une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle ? Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) s’est déjà écoulé à plus de 20 000 exemplaires. En à peine deux mois. Vingt-mille livres vendus aux quatre coins de la planète. C’est complètement fou. Toute l’équipe de TrashTalk est incroyablement fière de la réception de ce bouquin, dans lequel nous avons tout donné collectivement. Ce chiffre témoigne de quatre choses majeures : une communauté extraordinaire, une vraie appréciation de notre travail, l’engouement réel qui existe pour le basketball en France, et le fait que les gens aiment encore lire des livres en 2020. Et ça, put***, et bah c’est magnifique. Encore une fois, nous vous disons vingt-mille fois merci.

La mauvaise nouvelle ? Victime de son succès, Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) est aujourd’hui en rupture de stock. Purement et simplement. Et à quelques jours de Noël. Même après une double-réimpression, notre éditeur nous a confirmé que de nombreux libraires et magasins seront en manque d’exemplaires pour ces fêtes de fin d’année. Ce qui pousse un paquet de futurs lecteurs et lectrices à devoir tirer la tronche, voulant poser cette merveille sous leur sapin dans quelques jours. Nous en sommes conscients, et nous en sommes navrés. Tout autant que nous n’en sommes pas responsables. Chez Fnac et Amazon, pour ne citer qu’eux, les prochains livres seront disponibles à partir du 18 janvier. Potentiellement avant, autour du 7 janvier, mais à confirmer. Jusque là, il existe encore des stocks chez certains libraires, mais concernant les plus gros distributeurs le stock est écoulé à ce jour.

Nous vous proposons donc la solution suivante :

(1) checker ci-dessous les libraires à côté de chez vous

ou (2) attendre le réassort dans quelques semaines.

_____

Ci-dessous, nous vous mettons les adresses de 3 sites qui répertorient les librairies possédant encore notre livre en stock ! Avec un peu de chance, peut-être que vous repartiez avec le GOAT des livres pour Noël. Sinon, ce sera dans un petit mois.

Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) s’affirme comme le must-have de cette fin d’année 2020. Pour les plus chanceux et chanceuses ? Ils l’auront entre leurs mains le jour de Noël. Pour les plus curieux, les plus intéressés et les plus concernés par cette rupture de stock ? Rendez-vous dans quelques semaines chez votre libraire préféré, pour une année 2021 qui démarrera au top of the pop. Merci encore, à toutes et à tous, pour votre fidélité, votre passion, et votre compréhension.

Much love.

Toute l’équipe de TrashTalk.