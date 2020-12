Luka Doncic favori des bookmakers pour le trophée de MVP 2021 : la jeunesse au pouvoir chez les parieurs, mais attention les darons veillent

A chaque début de saison ses traditionnels prédictions, collectives comme individuelles. Les Lakers, les Clippers ou les Bucks trouvent grâce aux yeux des grosses agences de paris sportifs ? Très bien, merci pour l’originalité mais on repassera. Pour le trophée de MVP par contre on part sur quelque chose de beaucoup plus inédit avec un duo d’Européens en tête chez les betteurs, avec un… gamin de 21 ans déjà dans le collimateur des parieurs.

James Harden ? LeBron James ? Steph Curry ? Kevin Durant ? Anthony Davis ? James Harden ? Damian Lillard ? Stop, stop, stop et stop. Stop, car pour le petit monde du pari comme pour un paquet d’observateurs du PMU ou du petit salon, les deux favoris dans la course au trophée de MVP 2021 sont européens. Giannis Antetokounmpo et ses deux Podoloff Trophy déjà dans les mains, et Luka Doncic, et la projection incroyable de quinze années de NBA possiblement sous son joug. Si vous voulez poser un billet ? On part donc sur un podium composé de la superstar des Mavs, du double-MVP en titre et… du double-MVP Stephen Curry, de retour pour jouer un mauvais tour à ses défenseurs et un meilleur aux parieurs. Luka, Giannis, Curry, et une floppée de giga-stars juste derrière, on vous laisse jeter un coup d’œil si vous voulez vous en mettre plein les fouilles, sans oublier notre petite commission évidemment :

Luka Doncic (4/1)

Giannis Antetokounmpo (4,5)

Stephen Curry (7,5)

Anthony Davis (8)

LeBron James (8,5)

Kawhi Leonard (14)

Kevin Durant (15)

James Harden (15)

Damian Lillard (20)

Pas de Russell Westbrook, pas de Nikola Jokic, pas de Joel Embiid, pas de Jayson Tatum, pas de Paul George, pas de Kyrie Irving et pas de Nicolas Batum ni d’Hassan Whiteside ou de Théo Maledon, autant vous dire que ces messieurs auront probablement une motivation de plus au moment d’attaquer cette nouvelle saison. On remarque en tout cas un club des cinq qui se détache clairement, avec les habituels contenders derrière, mais une nouvelle ère potentielle qui s’ouvre avec les deux génies issus du Vieux Continent.

Envie de vous faire un petit bonus en juin prochain ? On vous laisse à vos envies, tout en rappelant que les jeux d’argent sont interdits aux mineurs et que pour se faire de la moula on vous conseille plutôt un job d’été. Si vraiment vous voulez tester le « Courtesy of Caesars Sportsbook by William Hill » ? On vous rappelle simplement que 100×8 = 800, suivez notre regard. Allez, de rien.