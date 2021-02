L’Elam Ending animera de nouveau la fin de match du All-Star Game : 24 points à scorer pour la victoire, on ne change pas un concept qui gagne

La NBA renouvelle donc le format de l’Elam Ending pour le All-Star Game après le franc succès de l’événement l’année dernière. Ce sont donc de nouveau 24 points qui seront ajoutés au score le plus élevé au terme du troisième quart-temps, en hommage au Black Mamba, et l’addition de ces deux chiffres étant le score à atteindre pour l’emporter. Par ailleurs, on devrait bien avoir droit à la sélection des équipes par les capitaines et non à un Ouest vs Est. Team LeBron contre Team Durant, ça donne envie non ?

La NBA a officialisé la tenue du All-Star Game 2021 le 7 mars prochain à Atlanta et, sans surprise, le format Elam Ending sera de retour après son énorme succès il y a un an de ça. Petit rewind : à Chicago l’année dernière, on a eu droit à l’un des meilleurs matchs des étoiles de ce début de siècle. En mettant en place le concept de « score à atteindre » pour gagner, la Grande Ligue a réussi à relancer complètement cette rencontre entre superstars, avec un superbe finish où les deux équipes n’ont pas hésité à tout donner pour repartir avec la victoire. Pour rappel, lors de l’édition 2020, les trois premiers quart-temps étaient indépendants, mais les scores de chaque quart ont ensuite été additionnés pour obtenir le score réel du match en vue du quatrième quart-temps. Pour rendre hommage à Kobe Bryant, 24 points ont alors été ajoutés au total le plus élevé pour arriver à ce fameux « target score », qui était de 157 étant donné que le tableau d’affichage indiquait 133-124 pour la Team Giannis. Et les 24 points de + seront donc renouvelés en 2021 pour de nouveau rendre hommage à Kobe, qui on le rappelle a désormais son nom associé au trophée du MVP du All-Star Game. Un nouveau week-end pour célébrer la vie et la carrière du Black Mamba, et ce qui avait aussi beaucoup plu c’est que le quatrième quart-temps avait été exempt l’année passée de coupures publicitaires, rendant l’expérience très fluide et prenante pour le téléspectateur. Il était quasi impossible de décrocher les yeux du téléviseur, chaque point et chaque stop défensif étant un pas de plus vers la victoire. On surveillera évidemment les petites modifications qui pourraient potentiellement avoir lieu comme par exemple l’obligation de finir la rencontre sur un tir plutôt que sur un lancer-franc, ce qui avait été le cas en 2020 après une faute de Lowry sur AD. L’ailier des Lakers avait alors fait gagner son équipe en atteignant le “score target” sur la ligne des LF, tout de suite moins excitant qu’un gros tir du parking de Curry ou BronBron pour la win.

The NBA will again honor the late Kobe Bryant at March 7 All-Star Game with incorporating 24 points into the calculation of the final target score. The same format was used in 2020. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2021

Mais ce n’est pas tout puisque la NBA a officialisé deux autres événements. Cette année et pour la première fois le All-Star Weekend aura lieu en une soirée et plusieurs concours sont prévus à l’occasion. La soirée débutera à 00h30 heure française avec le Taco Bell Skills Challenge, le grand classique pour lancer la soirée. Puis, ce sera au tour du concours à 3-points de prendre place avec Damian Lillard notamment, qui a confirmé sa participation à l’événement, lui qui ne l’a jamais remporté. Ensuite à 2h00 la rencontre des étoiles débutera et, surprise, on aura le droit au concours de dunks… à la mi-temps! La NBA a donc décidé de tout rassembler en une soirée et une chose est sûre c’est qu’on n’aura pas le temps de souffler. Comme depuis 2018, les équipes pour le NBA All-Star Game seront déterminées lors de la NBA All-Star Draft, lors de laquelle les deux capitaines d’équipe choisiront parmi le groupe de joueurs choisis comme titulaires et réservistes dans chaque conférence et feront leur choix sans tenir compte de l’affiliation à la conférence. Les capitaines seront les All-Star starters de chaque conférence qui auront reçu le plus de votes de fans dans leur conférence et cette année on aura droit à un très excitant Team LeBron contre Team Durant, deux joueurs qui partagent une rivalité depuis près de dix ans avec plusieurs affrontements en Finales NBA à la clé. Cette draft sera évidemment télévisée et prendra lieu le 4 mars prochain. Enfin, cerise sur le gâteau, 2,5 millions de dollars seront distribués aux HBCU (Universités historiquement noires) et à la sensibilisation de l’impact du COVID-19 sur les communautés de couleur. De plus, le All-Star Weekend proposera des performances spéciales des groupes musicaux des HBCU ainsi que des histoires et du contenu unique par d’éminents anciens et d’actuels étudiants. Une soirée riche en contenu donc que nous proposera la NBA en espérant que les joueurs seront motivés à l’idée de jouer ce match des étoiles, eux qui ont beaucoup rouspété à l’idée d’organiser le ASG au milieu d’une pandémie et dans une saison où de nombreux matchs sont repoussés à cause des cas de Covid.

In announcing All-Star events on March 7, the NBA and NBPA will commit more than $2.5 million in funds and resources toward HBCUs and provide additional support and awareness around equity and access to COVID-19 care, relief and vaccines. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 18, 2021

Le All-Star Game reprend donc le format du “Elam Ending” pour notre plus grand bonheur après le succès de ce dernier il y a un an de cela. De plus, on aura aussi droit à tous les concours habituels, le tout sur une seule et même soirée qui s’annonce déjà très… riche.