All-Star Game 2021 : les titulaires de la Conférence Ouest ont été annoncés, Luka Doncic préféré à Damian Lillard…!

Cérémonie protocolaire comme chaque année en NBA, les titulaires pour le All-Star Game 2021 ont été révélés en direct sur la chaîne TNT cette nuit. Un joyeux bordel qui a donné un cinq dans chaque conférence, et on se penche tout de suite sur la Conférence Ouest où ça a fortement discuté entre deux joueurs : Damian Lillard et Luka Doncic.

Il fallait bien que ça gueule. Il allait forcément y avoir une affaire dérangeante, car comme tous les ans le système de votes du All-Star Game fait débattre. On rappelle le principe, 50% des votes réservés aux fans, 25% des votes réservés aux médias, et 25% des votes réservés aux joueurs. Vous prenez tout ce beau monde, vous le foutez dans une marmite, et de cette belle recette ressort un bulletin final. Dans la Conférence Est, calme plat, mais alors à l’Ouest ça a fortement discuté entre Doncic et Lillard. Car oui, en compagnie d’un front-court labelisé pas de débat, c’est Stephen Curry et Luka Doncic qui ont été annoncés en direct en antenne nationale cette nuit. Autant dire que dans l’Oregon, ça a toussé très fort et on préfère rester polis. Dans l’ensemble de la planète basket, nombreux ont été celles et ceux qui sont montés au créneau pour défendre Lillard. La raison ? Une saison monstrueuse, dans une équipe Top 4 de la Conférence Ouest, avec des statistiques folles, toujours autant de sanctions dans le money-time, et avec une infirmerie de Portland encore plus blindée que le RER B le vendredi à 8h30. Comme nous aurons l’occasion de le rappeler plus d’une fois en cette fin de semaine, Doncic n’est absolument pas dans la case du joueur qui ne mérite pas sa place. Toujours aussi fort individuellement, le kid de Dallas régale et il a lâché des performances monstres cette saison. Mais un cran en-dessous des attentes, en plus de celles placées dans des Mavs pas franchement convaincants, Luka a fait tirer quelques grimaces cette nuit. Il faut aussi dire, comme vous le verrez dans le détail ci-dessous, que son dossier a été préféré pour une raison simple : le vote des fans. Préféré par les joueurs et par les médias, Lillard n’a rien pu faire face aux règles NBA qui ont donné l’avantage à Doncic, plus représenté sur les réseaux par ses fans. Les deux joueurs méritaient d’être titulaires, le dossier de Damian semblait plus « complet« , mais le sniper des Blazers devra se satisfaire d’un spot de remplaçant.

Le détail des votes pour la Conférence Ouest ⬇️ pic.twitter.com/HSCeKMzG98 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Le vote final des fans pour le All-Star Game 2021 ! 🔥 pic.twitter.com/CvunCBjYzd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Pendant qu’on laissera le peuple se déchiqueter sur cette battle des guards, on en remettra une couche sur un Stephen Curry monstrueux et qui retrouve le All-Star Game avec joie cette saison. Le chef c’est l’étoile des étoiles, et il sera le premier à vouloir régaler dans deux grosses semaines. Dédicace à Ribery, en ce qui concerne le secteur intérieur de l’Ouest : nous rompichâmes. Pas la moindre discussion sur les trois membres du frontcourt tant leur dossier écrase la concurrence, Paul George et Anthony Davis étant les seuls véritables concurrents qui étaient en course. Mais blessés et coéquipiers de monstres sacrés, ils ont dû laisser leur place à une triplette magistrale. LeBron James, évidemment, qui pourrait nous faire une belle petite carrière en NBA s’il continue sur ce qu’il nous a montré depuis bientôt 40 ans. Kawhi Leonard, patron de Clippers podium de leur conférence et accessoirement un des meilleurs two-way players de la planète dès qu’il se réveille chaque matin. Pour compléter la sauce, qui d’autre si ce n’est Nikola Jokic ? Candidat MVP, d’une domination scandaleuse à son poste sur ce début de saison, le patron des Nuggets peut secouer sa tête en ce moment vu les défaites de merde qu’il empile mais son niveau individuel ne peut que l’emmener dans un cinq majeur du All-Star Game. Curry, Doncic, LeBron, Kawhi et Jokic, un beau petit mélange de stars et qui devrait nous offrir du beau basket lors de la soirée des étoiles.

Et vous, auriez-vous placé Luka Doncic ou Damian Lillard dans ce 5 majeur de l’Ouest ? Est-ce qu’on doit en faire toute une caisse ? Félicitations aux cinq lascars que l’on retrouvera le 7 mars à Atlanta, en attendant l’annonce des remplaçants ce mardi 23 février, et la Draft des joueurs par la Team KD et la Team LeBron qui aura lieu le 4 mars !