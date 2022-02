Le nouveau modèle du Rising Stars Challenge est une réussite : money time serré, jeu rapide et un vendredi All-Star qui retrouve des couleurs

Le Rising Stars Challenge 2022 a offert un spectacle de qualité et ça méritait qu’on le souligne ! Si Adam Silver nous lit, on signe tout de suite pour la même chose l’an prochain.

Depuis de très (trop) nombreuses années, le Rising Stars Challenge semble en perte de vitesse. Le patron de la NBA a beau varier le mode de sélection (rookie contre sophomore puis USA vs Monde), le constat est souvent le même à la mi-février : on a l’impression que l’un des événements phares de la saison est finalement… l’un des moments où on s’ennuie le plus. Des tirs en première intention sans la moindre construction, des concours de dunks en plein match, des shoots du milieu du terrain, zéro défense ni la moindre envie de gêner un tant soit peu son vis-à-vis. Bref, on arrive ainsi à des spectacles particulièrement gênants et des scores qui font rêver les écoles de basket du monde entier (non). Pourtant, cette année semble marquée par une véritable rupture avec cette vieille tradition. Le schéma imaginé pouvait laisser sceptique mais il a finalement prouvé tout son potentiel. On ne vous cachera pas qu’on a craint le pire en matant la première rencontre entre la team Worthy et la team Isiah. On était encore dans l’ancienne version, même si la fin de match avait déjà créé un début d’adrénaline qui allait se confirmer par la suite. Le concept des 50 points (ou 25 en finale) ? Une excellente idée qui nous a offert deux thrillers en trois rencontres (la dernière était une remontada, on se plaint pas). Arriver à 49-48 avec ce panier ou ce lancer de la gagne, c’est une sensation particulièrement grisante pour un fan NBA. Avant, les joueurs ne se souciaient pas du score avant les trois dernières minutes du dernier quart-temps, là ils savent qu’ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et l’envie de gagner de chacun semble ressortir beaucoup plus facilement.

Défensivement, c’est également le jour et la nuit par rapport à ce qu’on connaissait. Enfin, on voit des joueurs qui se donnent et qui se battent des deux côtés du terrain. Des fins de match à suspense, du rythme, plus de défense, une jolie brochette de jeunes talents, on a envie de dire que demander de plus ? L’important est désormais de conserver cet état d’esprit et de réussir à le transmettre pour en faire une norme pour le Rising Stars Challenge. Il faudra évidemment se poser pour voir si on peut améliorer des choses mais la base est là. Le Clutch Challenge qu’on a maté à la pause peut par exemple progresser sur certains points. Revisiter des tirs de légende ok, mais encore faut-il essayer de recréer un peu la difficulté du shoot. Tirer du même spot c’est une chose, mais faudrait pas oublier que les garçons en question avaient des mains devant le visage au moment de lâcher la gonfle. Pas de panique Adam Silver, il y a une année pour réfléchir à tout ça tranquillement, on peut déjà dire bravo pour le taf réalisé.

Le Rising Stars Challenge 2022 c’est un grand oui et ça change du spectacle de ces dernières années. Du rythme, du suspense, de la… défense (et oui), le tout sans oublier les skills des principaux acteurs. On a été gâté pour cette ouverture de All-Star Weekend, on espère que la suite sera du même acabit.