NBA Rising Stars Challenge 2022 : victoire de la Team Barry, première édition validée pour un concept clutch de qualité !

Comme de coutume, le All-Star Game commence avec le show des petits jeunes : le Rising Stars Challenge. Il fallait mettre le réveil à 3h du mat’ pour voir toutes les pépites de la Ligue réunies sur un même parquet. Spoiler, on a bien kiffé !

Oubliez donc le match entre les rookies et les sophomores ou encore la Team USA contre la Team Monde, cette année le Rising Stars Challenge est réformé. Au lieu d’une seule rencontre, on a donc droit à un petit tournoi à quatre équipes, chacune coachée par une légende de la NBA. Le principe est simple : aucun chrono, hormis l’horloge des 24, le premier à 50 passe en finale et celle-ci se joue en 25. Rendez-vous donc sur le terrain et on attaque avec un affrontement entre l’équipe de James Worthy et celle d’Isiah Thomas. Sans surprise, les petiots ne se mouillent pas trop en défense et alternent entre un concours à longue distance et quelques dunks pour amuser le public. La team de Zeke gère plutôt bien son affaire mais se fait recoller grâce aux Jalen Brothers (Green et Suggs). Le match prend enfin un peu d’intensité alors qu’on dépasse la quarantaine de points et on a même une fin digne d’un thriller. Jalen Suggs est à deux doigts de tuer le game mais il choke aux lancers. Saddiq Bey enchaîne le panier et le gros contre sur Green puis Desmond Bane provoque la faute de Suggs qui l’envoie sur la ligne. Le lieutenant de Ja Morant ne craque pas malgré les pitreries de Cole Anthony et qualifie la team Isiah pour la finale.

Pas le temps de souffler, on enchaîne avec les protégés de Rick Barry et Gary Payton. Belle surprise puisqu’on part sur un duel clairement plus sérieux que le premier. On garde du rythme mais on a enfin un peu de bonne volonté en défense et on ne shoote pas en première intention pour un oui ou pour un non. Enfin un peu de sérieux. Cade Cunningham et Evan Mobley montrent que la connexion Detroit-Cleveland est au point alors que LaMelo Ball laisse Jaden McDaniels et Bones Hyland assurer le gros du boulot, avec un petit Scottie Barnes qui sort progressivement de sa boîte. Deux équipes qui se rendent coup pour coup, ça ne pouvait que donner une fin à suspense. Le dernier mot revient finalement à Jae’Sean Tate, qui offre la victoire à la team Barry avec une grosse finition main gauche dans le trafic pour fermer la boutique. On fait la fête du côté de Houston !

FOR THE WIN : JAE’SEAN TATE !pic.twitter.com/BgYO0iqxl6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2022

On se permet un petit break avec le clutch challenge pour nous changer les idées, l’occasion de revisiter certains tirs légendaires mais réalisés par la jeune génération. Un concours du meilleur copieur qui n’a pas franchement réussi à Scottie Barnes, lequel s’est offert un billet première classe pour le Shaqtin’ a Fool, alors que la doublette Desmond Bane-Tyrese Haliburton mettait la main sur le trophée.

Nan Scottie Barnes Jsuis MORT c’est quoi ça ?!?!?! 😭😭😭pic.twitter.com/15Bt4Kp4pw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2022

On revient donc à cette fameuse finale et la question était de savoir si on allait avoir plutôt le scénario de la première rencontre ou celui de la suivante. Autant dire qu’on croisait fort les doigts pour la seconde option. Les petits jeunes ne nous décevaient pas avec un match bien disputé et de belles choses de part et d’autre. Comme en demi-finale, la team Isiah prenait le meilleur départ, bien aidée par un Precious Achiuwa en feu, mais les joueurs de la légende de Detroit se relâchaient à nouveau et laissaient leurs adversaire revenir sur leurs talons. Les hommes de Rick Barry n’en demandaient pas tant et ils vont tout simplement retourner le match en claquant un 13-2, finissant le boulot sur la ligne avec Franz Wagner. L’équipe qui a fait la meilleure impression cette nuit l’emporte.

La team Barry remporte le Rising Stars Challenge ! On ne savait pas trop à quoi s’attendre pour ce nouveau format et on a été agréablement surpris avec des joueurs bien plus concernés et des finishs à suspense. À voir si Adam Silver repart sur le même concept l’an prochain mais on ne dit clairement pas non.