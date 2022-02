Cade Cunningham élu MVP du Rising Stars Challenge 2022 : un titre pour les Pistons cette saison, et pour le crack de Detroit

Tout comme le All-Star Game, le Rising Stars Challenge se doit d’avoir un héros à célébrer, un MVP à féliciter. C’est Cade Cunningham qui a été choisi pour soulever le trophée.

Le Rising Stars Challenge étant réformé, on part sur un lauréat bien différent de d’habitude cette année. Finis les vainqueurs à 30 points qui se sont bien gavés pendant un 143-142, le trophée de 2022 récompense un joueur sur l’ensemble d’un tournoi, à savoir deux matchs. La Team Barry ayant remporté la dernière édition, on se doutait qu’un joueur en bleu ciel allait recevoir les honneurs, restait à déterminer lequel. Evan Mobley, daron en demi-finale et chouchou du public avait un bon C.V pour la gagne. On n’oublie pas non plus Jae’Sean Tate, décisif contre la Team Payton avec le panier de la gagne et encore très solide dans la remontada en finale. C’est finalement Cade Cunningham qui récupère la statuette, le tout sous quelques huées des spectacteurs. Il faut dire qu’on est à Cleveland et que le public a son chouchou parmi les potentiels vainqueurs (pas Isaac Okoro). Difficile de les imaginer faire une standing ovation pour un concurrent direct de Mobley dans la course au Rookie of the Year.

On part donc sur un gagnant contesté mais on ne va pas crier au scandale pour autant. Cade a claqué également une grosse demi-finale et il est important contre la bande à Zeke avec une bombe bien clutch du parking en fin de match. On a bien kiffé sa connexion avec Evan Mobley sur le terrain, pour deux rivaux ils se sont plutôt bien trouvés toute la soirée. Le trophée n’est pas le plus hype du monde, et on a même tendance à oublier qui le gagne d’une année sur l’autre, mais ça restera comme le premier dans l’armoire de Cunningham. Alors que Detroit continue d’écumer les bas-fonds de la Ligue, le first pick s’offre quelques projecteurs et le parfum d’une victoire qu’il ne croise pas souvent à Motor City. Espérons pour lui que ce succès lui offrira un supplément de confiance pour finir le dernier tiers de saison de la meilleure des manières. Pas sûr qu’il puisse rattraper l’intérieur dans la course au ROY mais au moins mettre un peu de doute dans l’esprit des votants.

Cade Cunningham qui gagne le MVP du Rising Stars Challenge à Cleveland, ça risque de faire parler entre les fanbases. Pour Mobley, quelque chose nous dit qu’il pense déjà à un autre trophée à ramener aux Cavs, il peut donc laisser celui-ci à son rival sans regret.