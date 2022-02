Les highlights du Rising Stars 2022 : du show mais pas trop, vous n’allez jamais nous croire mais ça a défendu fort

A la question « est-ce que des matchs opposant des joueurs comme LaMelo Ball, Josh Giddey, Cole Anthony, Jalen Green ou Jalen Suggs peuvent donner lieu à quelques highlights » la réponse est bien sûre évidente. Une tonne d’actions spectaculaires dans la valise mais pas forcément autant que d’habitude, puisque cette fois-ci tout le monde avait envie de gagner, et ça s’est vu au niveau de l’intensité défensive.

Le Rising Stars fait partie de ces évènements annuels lors desquels le résultat importe peu voire pas du tout, et les meilleurs prospects de la Ligue peuvent donc s’en donner à coeur joie en envoyant toutes sortes de petites douceurs à nos yeux. Hier ? Le duo du Magic composé de Cole Anthony a été particulièrement en vue malgré sa défaite lors du premier match, Jalen Green a également offert un bel aperçu de sa saison puisqu’il a enchainé les windmills et autres paniers du parking sans toutefois oublier de perdre son match, alors que les deux Pistons Cade Cunningham et Saddiq Bey alternaient à merveille les highlights et les paniers utiles pour gagner des matchs. Loin d’être un concours de tomar improvisé comme ça a pu l’être les dernières saisons, ce Rising Stars restera comme l’édition de la nouveauté et du…hustle, big up Precious Achiuwa et Jae’Sean Tate, et le système du Elam Ending (rerere)validé (première équipe à 50 en demi-finale et première équipe à 25 en finale) avec des fins de match gérées par Desmond Bane et Jae’Sean Tate en demi et Franz Wagner en finale.

Assez papoté et envoyez les highlights puisqu’il y en a malgré tout quelques uns, et rendez-vous… ce soir, pour le traditionnel triptyque Skills Challenge / 3-points Contest / Slam Dunk Contest, et donc d’autres images kiffantes demain matin. All-Star Weekend ? Vida loca.