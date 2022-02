NBA All-Star Weekend 2022 – les maillots : des reflets irisés bien cachés derrière une dégaine de chasuble

La NBA le sait mieux que quiconque : de petits détails peuvent sublimer les belles histoires. Ils participent parfois à construire les légendes. Ceux qui ont vécu le dernier All-Star Game de Michael Jordan en 2003 se souviennent forcément des belles tuniques rouges, bleues et blanches. Certains All-Star Games sont d’ailleurs restés dans les mémoires justement à cause du design des tenues, comme c’est le cas de celui de 1996 dont les jerseys aux motifs presque enfantins sur un fond bleu turquoise sont restés collectors. Pour ses 75 ans et pour le retour du match des étoiles à Cleveland un quart de siècle après son dernier passage, la NBA avait une nouvelle fois l’occasion de marquer le coup à travers les maillots. Zoom pour voir ce que ça donne.

ALL STAR GAME

🚨 OFFICIEL : les maillots du All-Star Game 2022 ! pic.twitter.com/anbuXV3xrQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

La NBA a dévoilé le 28 janvier les huit maillots du All-Star Weekend. Toutes les tenues ont été réalisées par une marque détenue par la firme Nike. La marque a directement réalisé l’équipement des quatre équipes du Rising Star Challenge mais c’est Converse qui s’est chargé de ceux du Celebrity Game et pour la cinquième fois de suite, Jordan s’est occupé de ceux du All-Star Game. Ces derniers ont fait particulièrement débat. On attend de voir ce qu’ils donneront une fois portés par les joueurs mais le premier visuel n’a rien de fou, et on peut s’étonner du peu d’effort apparent déployé par la Grande Ligue et son sponsor. Aucune référence à la ville de Cleveland ne saute aux yeux et le logo NBA 75 dans le dos manque cruellement de finesse pour symboliser les 75 ans de la NBA. Les tuniques ont toutefois été pensées pour l’occasion. Certains rétorqueront que la Ligue fait du charlatanisme pour vendre ce qui ressemble plus à des chasubles qu’à des maillots de All-Star Game, tandis que d’autres apprécieront la finesse des détails sur les tuniques.

Les couleurs des uniformes ont été pensées en fonction du lieu et de l’anniversaire de la Ligue. Traditionnellement, les trois quarts de siècle (75 ans pour ceux qui galèrent en maths) sont appelés l’anniversaire de diamant. C’est pourquoi le logo des 75 ans de la NBA reprend la forme de la pierre précieuse, et c’est aussi la raison pour laquelle une couleur qui reprend l’éclat argenté des diamants a été utilisée pour le maillot de la Team LeBron. La NBA explique aussi que le coloris a été pensé en fonction de la ville. Le bleu représenterait également la « proéminence du lac Érié » qui jouxte la ville, tandis que le rouge est une « variation de la force ardente et de la résilience de Cleveland ». Niveau référence, les stylistes de Jordan auraient pu trouver plus solide. De petits détails qui font un clin d’œil à la ville se cachent alors peut-être à divers endroits ?

On note en effet une autre référence dans la typographie du maillot. La police d’écriture utilisée fait référence aux… divers ponts de la ville. Comme Cleveland est une ville possédant un port fluvial, elle dispose de beaucoup de ponts qui datent de l’ère industrielle et qui lui donnent une identité. Ils sont en ferrailles avec des formes simplistes et géométriques qui comportent souvent beaucoup de triangles comme une succession de A majuscule. Leur effet vintage donne une certaine ambiance à Cleveland, mais c’est aussi les vieux mécanismes qui permettent à ces ponts de se soulever pour laisser passer des bateaux qui font leur renommée. La NBA explique que la typographie « s’est inspirée de l’architecture des ponts de la ville« . Cela explique que la police de l’inscription « ALL-STAR » soit simpliste et très géométrique. Cette dernière « rend aussi hommage aux maillots de la fin des années 80 et du début des années 90« . Les mêmes types de maillots assez simplistes, avec du bleu, du blanc et du rouge, ont en effet été utilisés de 1985 à 1990. Ces tenues sont restées dans la légende car elles ont été portées par beaucoup trop de légendes : de Michael Jordan, Larry Bird, Moses Malone, Charles Barkley ou Isiah Thomas pour l’Est à Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Karl Malone ou John Stockton à l’Ouest. Si les nouveaux jerseys gardent le côté épuré des maillots de l’époque, on peut en revanche regretter que le logo prenne toute la place au centre du maillot, où se trouvent traditionnellement les numéros des joueurs. Trois étoiles alignées sont disposées de part et d’autre du logo NBA. Il n’y a pas d’explications officielles mais ce nombre symbolise certainement les six divisions de la Ligue. Les tenues du tout premier All-Star Game en 1951 arboraient également six étoiles sur le devant du maillot. C’était la bonne époque où les shorts des joueurs étaient encore tenus par des ceintures.

Une attention particulière a également été portée à la partie textile. L’équipementier explique qu’une nouvelle combinaison de fils permettant une meilleure gestion de l’humidité a été utilisée. Cette technique donne un aspect crêpé au tissu qui est peut-être un rappel nostalgique aux chasubles d’EPS de n’importe quel collège Jean Moulin . Des différences dans le tissage au niveau des zones de transpiration permettent une plus grande respirabilité là où les athlètes en ont besoin. Pour l’aspect esthétique, c’est un nouveau fil de fibre synthétique Trilobal nommé « iridescent shine » qui a été utilisé. Selon l’orientation de la lumière, le tissu peut avoir différents reflets aux couleurs de l’arc-en-ciel. En plus d’être joli, cela rappelle l’aspect irisé des diamants. Ce détail textile était la dernière référence présente sur ces maillots. Le manque de références explicites à la ville de Cleveland interpelle immédiatement. On peut regretter qu’il n’y ait pas un symbole en rapport avec le Rock and Roll Hall of Fame qu’abrite la ville, ou un petit dessin de la Terminal Tower comme sur le logo de l’évènement. On se souvient par exemple du maillot City Edition des Cavs où chacune des lettres du mot Cleveland reprenait la police des logos de différents groupes intronisés au Temple de la Renommée du Rock. Le résultat n’était pas incroyable mais il y avait de l’idée et l’hommage était réussi.

RISING STARS CHALLENGE

Designed by Nike, the #CloroxRisingStars uniforms follow a similar city-inspired direction. They feature unique colors inspired by the refraction of a diamond now showcased in four colorways to reflect the event’s updated four-team format. pic.twitter.com/yU90Oqia8r — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 28, 2022

Les maillots des étoiles montantes font vachement plus kiffer. Ils se déclinent en quatre coloris pour aller avec le nouveau format du Rising Stars Challenge, qui correspond dorénavant à un petit tournoi à quatre équipes. Ces différentes couleurs sont directement inspirées de la réfraction des diamants (oui ils en font des caisses avec leur histoire de diamant). Pour ceux qui pionçaient en physique au lycée, lorsque la lumière traverse un prisme comme le diamant, elle se décompose en différentes couleurs de l’arc-en-ciel. Un bon exemple de ce phénomène est la pochette « Dark Side of the Moon » des Pink Floyd, ça devrait parler aux moins jeunes d’entre nous. La seule différence étant peut-être que la pochette en question est magnifique… Mais on ne va pas trop cracher sur ces maillots qui sont quand même de bien meilleure facture que ceux du All-Star Game. À noter pour les plus traders d’entre vous qui voudraient spéculer sur ces vêtements qu’il sera possible d’acheter un jersey Rising Stars de Scoot Henderson. Le crack sera déjà au All-Star Weekend alors qu’il n’est pas éligible à entrer en NBA avant la saison 2023-24. Ça en dit long sur le phénomène ! Nul ne sait jusqu’où il peut monter dans les prochaines années mais pas impossible que ce maillot devienne absolument collector.

CELEBRITY GAME

The Converse uniforms for the #RufflesCelebGame are rooted in the brand’s effort to offer greater access to young creatives — some as young as 13 — from Converse’s local Boston & Los Angeles–based Social & Community Impact partners. pic.twitter.com/hppkau0SZB — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 28, 2022

Comme souvent, on a gardé le meilleur pour la fin (ou pas). La direction artistique des jerseys du Celebrity Game est tranchée et le rendu ne satisfera pas tout le monde mais on peut accorder beaucoup de points bonus pour l’originalité. Un peu dommage que ce match n’intéresse personne parce que les maillots ont une vraie identité. Converse a même pensé à faire du social dans la conception des jerseys en impliquant des jeunes. Le design a été pensé « par des designers – dont certains n’avaient que 13 ans – des partenaires locaux de Converse basés à Boston et à Los Angeles« explique la NBA qui ajoute que « Les uniformes de l’Est font un clin d’œil à la résilience des villes de la région et au street art local. Les uniformes de l’Ouest intègrent la culture pop des années 1990, y compris les films, la télévision et la musique populaires de cette époque.«

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour apprécier ces jerseys du All-Star Weekend 2022. Si vous ne les appréciez toujours pas, on ne vous en voudra pas. La NBA a préféré être nombriliste en forçant sur son anniversaire au détriment de la ville d’accueil du All-Star Game qui ne transparaît pas vraiment sur ces maillots. Les idées autour du diamant sont sympas et on va attendre de voir ce qu’ils donneront sur les joueurs mais on sait déjà qu’on n’est pas sur du jersey all-time. La sobriété des uniformes arrange peut-être LeBron qui pourra rester discret pour son retour dans la ville qu’il a quittée deux fois. Sur le terrain par contre, il devrait tout écraser alors faudra être branché dans la nuit de dimanche à lundi pour voir ça !

Sources texte : NBA.com SBNATION, SPORTSLOGOS, The Sporting News