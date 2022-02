Stephen Curry nommé MVP du All-Star Game 2022 : 50 pions à… 16/27 à 3-points, voilà comment on transforme des sifflets en applaudissements

LeBron James a peut-être planté le tir de la gagne dans ce All-Star Game 2022 de Cleveland, mais c’est bien Stephen Curry qui est reparti avec le trophée de MVP. Et pour cause, Steph a véritablement sorti le lance-flammes pour faire cramer de la ficelle tout au long de la soirée.

50 pions, 16 tirs primés marqués, et un titre de MVP du All-Star Game récolté. C’est simple, c’était la Steph night ! Pour la première fois en huit nominations au match des étoiles, Curry a donc été élu meilleur joueur de la rencontre, lui qui a attendu de revenir dans son Ohio natal (eh ouais, y’a pas que LeBron qui est né à Akron hein) pour sortir sa plus belle performance et par la même occasion devenir le premier à soulever le nouveau Kobe Bryant Trophy. Pourtant, la soirée avait commencé sous pas mal de sifflets. Ah bah disons qu’il existe un petit historique entre Stephen Curry et Cleveland. Quatre Finales NBA consécutives entre les Warriors et les Cavaliers, dont trois titres pour Golden State, ça ne s’oublie pas de sitôt. Son copain Draymond Green a d’ailleurs aussi eu droit à son lot de huées. Parce qu’ils sont comme ça dans l’Ohio, fiers et fidèles à leurs racines. Mais cela n’a pas perturbé Steph une seule seconde. Au contraire, il a lâché un petit sourire qui en disait long, genre « ok vous n’êtes pas prêts pour ce qui va se passer ». 50 pions donc, avec des banderilles qui s’enchaînent à un rythme complètement fou et de tous les côtés du terrain. Curry avait déjà réalisé des dingueries l’an passé avec Damian Lillard mais on a encore atteint un niveau supérieur cette nuit. Pour résumer : il s’est échauffé dans le premier quart-temps. Il est monté en température dans le second. Puis il a carrément explosé dans le troisième.

10 – 11 – 12 ET 13 !!! 🤯🤯🤯 CE JOUEUR EST INSANE ! STEPHEN CURRY EXPLOSE LE RECORD DU #NBAAllStar EN 3-POINTS INSCRITS ! 39 POINTS

13-18 3PM #TeamLeBron pic.twitter.com/d4uN2FRjOj — NBA France (@NBAFRANCE) February 21, 2022

Shoots du logo, shoot sur une jambe, shoot en se retournant avant que le ballon trouve sa cible… bref, c’était n’im-por-te quoi. Record du plus grand nombre de 3-points marqués en un quart-temps ? Check (7). Record du plus grand nombre de 3-points marqués en une mi-temps ? Check (8). Record du plus grand nombre de 3-points marqués en un match ? Check (16, sur 27 tentatives). Comme si ça ne suffisait pas, il a également établi le nouveau record pour le plus grand nombre de points inscrits en un quart-temps (21 dans le troisième), effaçant ainsi des tablettes Glen Rice qui en avait marqué 20 en 1997 dans cette même salle. Curry était d’ailleurs tellement chaud qu’il s’est rapproché très sérieusement du record all-time d’Anthony Davis au scoring (52) dans un match des étoiles, record qu’il aurait pu battre s’il n’avait pas refroidi dans le dernier quart. Mais peu importe, c’était la Steph night. Et le plus beau dans tout ça ? C’est que le sniper des Warriors avait prévu de donner 1 000 dollars au Cleveland Metro School District pour chaque point inscrit, 3 000 pour chaque tir primé, et 10 000 en cas de titre de MVP. On a fait le calcul : ça fait 108 000 dollars en tout.

Je vous laisse faire le calcul, ce mec est incroyable ❤️ https://t.co/WzXUed881P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Alors forcément, en fin de compte, il n’y avait plus qu’une seule chose à faire pour le public de Cleveland : applaudir. Applaudir parce que lorsqu’on est face à une telle greatness, All-Star Game ou pas, c’est le seul geste qui est adapté.

Devenu le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire de la NBA cette saison, Stephen Curry a pas mal galéré avec son tir ces dernières semaines. Mais cette nuit à Cleveland, il a rappelé à tout le monde pourquoi il est le plus grand sniper all-time et ce premier titre de MVP est la plus belle des récompenses pour Baby Face.