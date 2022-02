Flashback NBA All-Star Game 1997 : au milieu des innombrables étoiles, c’est Glen Rice qui brille le plus

Nous sommes en 1997. Cette année-là, le All-Star Game se déroule à Cleveland et représente le rendez-vous des plus grandes légendes de l’histoire de la NBA, la Ligue fêtant son 50e anniversaire au cours de ce week-end toujours très spécial. Et parmi les innombrables étoiles présentes à l’intérieur de la Gund Arena ce soir-là, c’est un certain… Glen Rice qui va briller le plus. Retour sur la performance du bonhomme, élu MVP de la rencontre et établissant par la même occasion plusieurs records.

Quelque part, il fallait s’y attendre. Car même si Glen Rice est loin d’être la star la plus hype du week-end étoilé de Cleveland, il débarque dans l’Ohio en étant chaud comme la braise. Checkez un peu ces chiffres : lors des 20 matchs ayant précédé le All-Star Game du 9 février 1997, le sniper des Hornets a enchaîné les cartons en tournant à plus de 31 points par match avec plus de 48% de réussite à 3-points. Il a même envoyé deux perfs à minimum 40 pions quelques jours auparavant face aux Bucks et aux Knicks, oklm. Autant dire que quand Glen Rice est chaud, il n’y a pas grand-chose à faire. Et les All-Stars de la Conférence Ouest vont vraiment s’en rendre compte dans le troisième quart-temps du All-Star Game, qui sera pour toujours celui de G-Money. Profitant des largesses de la défense adverse ainsi que de plusieurs opportunités en transition, Rice accumule les ficelles et voit son total de points grimper en flèche, jusqu’à s’approcher du record d’Hal Green qui avait planté 19 points dans un quart-temps lors du match des étoiles 1968. Il va non seulement s’approcher, mais il va surtout finir par le battre sur un petit turnaroud jumper qui lui donne 20 unités (8/11 au tir, 4/5 à 3-points) rien que dans le troisième. Michael Jordan – sur le banc lors de l’explosion nucléaire de Rice – ne peut que se lever pour acclamer le scoreur des Hornets. Et sous son impulsion, l’Est envoie un 40-27 dans la bouche de l’Ouest pour véritablement prendre les commandes du match des étoiles.

Un premier record est tombé mais ce ne sera pas le seul. Après celui du plus grand nombre de points en un quart-temps, Glen Rice vise celui du plus grand nombre de points en une mi-temps. Un record détenu par Tom Chambers (All-Star Game 1987) et un certain Wilt Chamberlain (All-Star Game 1962), qui étaient tous les deux montés jusqu’à 23 unités. Wilt, présent à l’intérieur de la Gund Arena pour la célébration du Top 50 all-time à la mi-temps du match des étoiles, a bien conscience que l’un de ses nombreux records est sur le point de tomber, alors il indique au journaliste Ahmad Rashad son intention de remettre les sneakers pour empêcher que ça arrive. C’est bien évidemment une joke et rien n’empêchera finalement Rice de réaliser l’exploit grâce à deux lancers-francs. Le joueur des Hornets inscrit quatre points de plus dans le dernier quart pour terminer avec 24 unités en seconde période, et 26 au total en sortie de banc (en 25 minutes). Pour seulement son deuxième All-Star Game en carrière, Glen Rice est ainsi élu MVP alors que Michael Jordan marque l’histoire en réalisant un triple-double (14 points, 11 rebonds, 11 passes), ce qui n’était jamais arrivé dans un match des étoiles. Rice devient par la même occasion le premier joueur des Hornets à rafler le trophée de meilleur joueur, tout ça avec le maillot de son équipe sur les épaules. Bien stylé comme moment !

Même si le All-Star Game est globalement devenu une parodie de basket ces dernières années, l’un des records de Glen Rice tient toujours. Aucun joueur n’a marqué plus de 20 points dans un quart-temps du match des étoiles depuis, seul Anthony Davis a réussi à égaler ce record en 2017. Cependant, cette année-là, le monosourcil est monté jusqu’à 30 pions en une mi-temps, effaçant ainsi Rice des tablettes.