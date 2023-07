C’est toujours un doux rêve pour les supporters : imaginer les gloires de leur équipe faire l’ensemble de leur carrière à la maison, et prendre leur retraite sous le maillot qui les a vu triompher. Ce rêve, c’est aussi celui de Joe Lacob, le propriétaire des Warriors. Il souhaite que Draymond Green, Stephen Curry et Klay Thompson quittent la NBA à Golden State. Réalisable ?

La grandeur d’une franchise se définit avec ses titres, mais aussi les légendes qui ont permis de les remporter. La NBA est coutumière dans le fait de voir passer des joueurs pour une petite danse dans telle ou telle équipe, avec pour objectif de gagner un titre et de filer. Cependant, certaines icônes font de la résistance et marquent pour toujours l’histoire d’un maillot, d’un blason. Les Warriors de l’ère Stephen Curry ont tout de ce groupe qui a durablement marqué les esprits. Et le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green, s’il prenait sa retraite à San Francisco, serait l’un des plus grands symboles possibles pour la NBA.

C’est en tout cas la volonté de Joe Lacob, propriétaire de l’équipe. L’idée est plus que louable, encore faut-il qu’elle soit réalisable. Pour l’intéressé, tout prend en tout cas la meilleure voie à l’heure actuelle, dans des propos recueillis par Mercury News.

“Bien sûr, nous aimerions que Steph, Draymond et Klay prennent leur retraite en tant que Warriors. C’est mon objectif, notre objectif, et je pense que cela a de bonnes chances d’arriver” – Joe Lacob

Point contractuel : Stephen Curry et Draymond Green sont désormais tous deux sous contrat jusqu’à l’été 2026. La maille est assurée, les dossiers sont au chaud dans les armoires de San Francisco. Le cas Klay Thompson est donc celui qui va donner du boulot à l’étage financier. Arrivant à la fin d’un deal de 190 millions dans un an, Killa Klay espère empocher un nouveau gros paquet de maille. Est-ce que ses dernières performances en Playoffs lui permettent de prétendre à un gros contrat..? Pas vraiment. Il faut bien sûr prendre en compte d’autres facteurs, mais les Warriors sont déjà en panade vis-à-vis de la Luxury Tax, et le prochain CBA fera encore moins de cadeaux aux mauvais élèves qui dépensent trop.

Il faut donc sérieusement envisager d’âpres négociations, mais l’idée commune est bien de continuer ensemble jusqu’au crépuscule. Cette saison, Klay a proposé 21,9 points, 4,2 rebonds et 2,4 passes à 43,7% au tir.

Source : Mercury News via Bleacher Report