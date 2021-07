Team USA termine mieux sa semaine qu’elle ne l’avait commencé : victoire facile face aux Tchèques, les choses sérieuses vont pouvoir commencer

On ne va pas y aller par quatre chemins : tout autre résultat qu’une victoire facile de Team USA cet après-midi n’aurait été rien d’autre qu’une usine à punchline. Sportivement parlant il fallait surtout pour les Américains assurer l’une des deux premières places afin de s’éviter le fameux deuxième chapeau lors du tirage au sort des quarts qui verra la France se voir opposée à l’Espagne qui aura lieu demain en marge du match entre l’Espagne et la Slovénie.

Mission accomplie pour Team USA, même si Vincent Poirier doit rire bien fort dans sa barbe. La France avait montré mercredi que ces Tchèques étaient certes solides mais pas non plus au niveau des toutes meilleures nations mondiales, et les Américains n’avaient d’autres choix que de taper du poing sur la table après lkeur scrimmage de milieu de semaine face à l’Iran. Mission accomplie mais ce fut long à se dessiner, une mi-temps pour être exacte, puisque les joueurs de Gregg Popovic ne menaient que de quatre points à la mi-temps après avoir subi la loi tchèque lors du premier quart. Des Américains pas en rythme, Bam Adebayo se transforme en Manu Adebayor, Damian Lillard en Hervé Vilard et Devin Booker en… Booder, et seuls Jrue Holiday, Kevin Durant, Draymond Green et un Zach LaVine en réussite permettent aux canris de rester au contact. Un Zach LaVine d’ailleurs tout étonné de se voir refuser une faute de son défenseur après avoir pris appui sur lui, le visage de l’arbitre semblant lui dire quelque chose du genre « nan mais t’es pas sérieux tu t’es cru dans ta cour à Chicago là ? ».

A la mi-temps les States mènent de quatre et le troisième quart sera digne d’une accélération de type Warriors 2016, l’écart grimpant au fur et à mesure des possessions, au fur et à mesure des pas de samba d’un Kevin Durant en pleine forme et désormais meilleur marqueur de l’histoire de Team USA aux JO. Les bons débuts de match d’Ondrej Balvin ou Blake Schilb ne trouveront pas d’écho en deuxième mi-temps, Jayson Tatum prendra pour sa part un bon petit coup de chaud au dernier quart, et au final l’écart violent est synonyme de défaite et, surtout, de très probable élimination pour les Tchèques car deux branlées face à la France et Team USA ne riment pas avec meilleur troisième.

Team USA a fait le taf, et la République Tchèque verra logiquement son parcours olympiques s’arrêter demain après Japon – Argentine. Direction le chapeau 1 pour les States, et si le squad de Gregg Popovich s’est peut-être un peu rassuré, c’est surtout la finale du Groupe C demain entre la Slovénie et l’Espagne qui vaudra son pesant de cacahuètes pour éviter la France, l’Australie et les Etats-Unis en quarts.