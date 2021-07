Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : la France et Team USA attendent désormais de connaitre leur victime (ou pas) en quarts

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Plus que deux matchs. Plus que deux matchs et on connaitra le bracket final de ces Jeux de Tokyo. Aujourd’hui, repos pour ces dames et la fin des matchs des Groupes A et B chez les hommes. Les Bleus qui assurent face à l’Iran et Team USA qui en fait de même contre les Tchèques, et dans le Groupe B les Australiens qui terminent invaincus et les Italiens qui les talonnent. Les garanties (ou quasi-garanties) à la veille des deux derniers matchs ? La France, l’Australie et Team USA seront reversé dans la chapeau 1, celui des favoris, en compagnie du vainqueur du match entre l’Espagne et la Slovénie. Dans le chapeau 2 ? L’Argentine (ou le Japon), l’Italie, l’Allemagne et le perdant du match cité ci-dessus. Dans tous les cas quatre chocs, avec quelques équipes qui rêvent probablement en secret d’une masterclass de Rui Hachimura demain de bonne heure, et un tirage au sort qui devrait avoir lieu dans la foulée du dernier match demain, aux alentours de 12h30. Allez, on enchaine !

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Les classements :

Le programme de demain :

6h40 : Argentine – Japon

10h20 : Espagne – Slovénie

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

REPOS

Les classements :

Le programme de demain :