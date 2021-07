L’Equipe de France a assuré face à l’Iran : victoire 79-62, le trois sur trois validé sans encombre, le Groupe A c’est de l’eau

Mission accomplie les gars ! Mission accomplie, et ne croyez pas que ce France – Iran très matinal fut une partie de plaisir, malgré les airs décontractés, le score final assez large et les nombreux highlights de la rencontre. Il fallait prendre ce match au sérieux, pour respecter l’adversaire, pour respecter les Jeux Olympiques, et pour préparer au mieux le quart de finale à venir.

Ca ne pouvait clairement pas mieux se passer, et on aura même supporté avec patience quelques passages sur les concours du saut à la perche, sur un dix-septième replay de l’arrivé du triathlon, sur un homme qui fait du dada et d’autres qui font des figures sur des vélos d’ados. Dé-con-tra-ctés, mais beaucoup plus que nos Français du basket, qui ont donc passé l’obstacle iranien avec sérieux pour se lancer de la meilleure des manières vers la suite du tournoi. Des cadres économisés (14 minutes pour Evan Fournier et Nando De Colo, 17 pour Nicolas Batum et Rudy Gobert), un match maitrisé dans son ensemble avec une entame agressive pour ne jamais se faire peur, et donc des minutes pour ceux qui en avaient besoin.

En premier lieu ? Les premières minutes olympiques du French Prince Frank Ntilikina, qui n’a qu’un « n » à son nom selon Richard Dacoury, Franky auteur d’une bonne rentrée avec 3 points, 2 rebonds et 4 passes en 18 minutes, quand les deux leaders du poste 1 Nando De Colo, chirurgical cette nuit, et Thomas Heurtel (16 points à 7/9) faisaient parler leur facilité à ce niveau d’adversité. De belles dispositions démontrées également par Timothe Luwawu-Cabarrot et Vincent Poirier, ce dernier ayant une nouvelle fois régalé notamment dans son association avec Moustapha Fall, et au final l’Iran d’un Hamed Haddadi en 16/12/5/2/3 n’aura comme prévu pas fait le poids.

79-62 France, et une phase de poule qui se termine donc sur les chapeaux de roue pour les Bleus. La suite ? Du basket à la télé aujourd’hui et demain, pour savoir quel adversaire leur fera face en quarts. Spoiler et sans trop se mouiller, ce sera soit l’Argentine, soit l’Italie, soit l’Australie, soit l’Allemagne, soit l’Espagne, soit la Slovénie. Du lourd quoiqu’il arrive mais soyez rassurés : la France aussi est lourde.