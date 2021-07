Nike LeBron 18 Low Space Jam 2 : zoom sur les pompes que ramènera LeBron James à son nouveau meneur de jeu

On vous a montré les Air Force 1, mais il fallait bien une paire on court pour cette collection Space Jam 2. Et sans surprise, c’est la Nike LeBron 18 Low qui se met aux couleurs de Space Jam 2, et si vous êtes difficiles à convaincre, pas de soucis, il y a plusieurs designs disponibles.

Attendez vous à voir cette paire assez souvent aux pieds de LeBron, en tout cas sur les réseaux sociaux, quand on le verra s’entraîner torse nu dans son gym en train de kiffer sur les sons de Travis Scott ou Lonzo Ball Drake. Pour la sortie de Space Jam 2 : Nouvelle ère, la paire du King s’est mise aux couleurs des Tunes, et met en valeur les plus grande rivalités du monde de Warner Bros. On peut vous dire qu’une opposition Titi vs Grosminet en Playoffs, il y aurait de la tension. Bon trêve de plaisanteries, même si c’est dur de prendre au sérieux cette paire, la LeBron 18 Low arrive avec de nombreux modèles, dont celui Bugs vs Marvin the Martian, à l’effigie du sidekick de LeBron dans la Tune Squad, ou encore la Sylvester vs Tweety, Grosminet versus Titi pour ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a du taf sur ce modèle, du logo Tune Squad sur la languette et la silhouette des personnages sur l’intérieur de cette dernière aux phrases cultes des icônes des Tunes sur la bulle de la paire, en passant par les couleurs et la semelle personnalisée, il y a beaucoup de détails. La paire est flashy, originale, elle est travaillée et sort en même temps que Space Jam 2, c’est un carton plein pour le Swoosh et LeBron. En passant, on souhaite un bon courage aux parents dont leurs enfants voudront absolument cette LeBron après avoir regardé Bugs Lola Bunny claquer des dunks. Autant les modèles Space Jam de Sa Majesté étaient plutôt sobres, avec quelques touches de violet par-ci par-là, autant avec Bron, on y va à bloc dans les références aux film, c’est limite s’il ne manquait pas de place sur la paire !

