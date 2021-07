Les Kings, les Hawks et les Celtics font des affaires : y’a du Tristan Thompson, du Delon Wright et du Kris Dunn dans l’histoire, wakatépé !

A moins de trois jours du début de la Free Agency et au lendemain de la Draft, les trente franchises NBA ont attaqué leur petit marché en préparant les hostilités de lundi soir. On avait connu hier quelques premières émotions avec notamment l’arrivée aux Lakers de… Russell Westbrook, et cette nuit ce sont quatre joueurs qui ont fait leurs valises dans un trade impliquant les Celtics, les Kings et les Hawks. On vous dit tout !

La coutume veut que chaque année et avant le grand top départ de la Free Agency… débute tout d’abord la grande foire aux contrats expirants. Chaque franchise prépare le terrain, fait la place aux gros poissons en vue de la course à l’armement. Dans cette optique ? Un trade à trois équipes a vu le jour il y a quelques heures, incluant quatre joueurs, et donnant déjà quelques brèves infos sur les directions prises la saison prochaine par les Hawks, les Celtics et les Kings.

Arrive à Sacramento : Tristan Thompson

Arrivent à Boston : Kris Dunn, Bruno Fernando et un second tour de draft 2023

Arrive à Atlanta : Delon Wright

Petites affaires entre amis, quatre contrats expirants donc (9,7 M pour TT, 8,5 pour Alain Delon, 5 pour l’opticien et 1,7 pour le volleyeur), Delon Wright qui débarque pour compléter un poste 1 déjà fort du dénommé Trae Young et du rookie frisson Sharife Cooper, les Celtics qui semblent partis pour faire confiance à un duo Al Horford / Robert Williams pour gérer les plus grosses minutes dans la raquette, alors que les Kings sont les Kings, comment pouvions-nous finir autrement cette phrase. A noter que Josh Richardson est pour sa part sur le point de quitter Dallas pour rejoindre – également – la ligne arrière des Celtics, mais il est très possible que l’on vous en parle un peu plus tard avec le deuxième café.

Premiers dominos let’s go, et si un tel trade vous enjaille on vous laisse clairement vous mouiller la nuque avant lundi soir. On préchauffe on préchauffe, et quelques degrés de plus dans le jardin ne feront pas de mal.