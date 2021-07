NBA Draft 2021 – le gros récap : tout ce qu’il faut savoir est là, le repère ultime après la folle soirée de jeudi

On savait que la soirée de la NBA Draft 2021 allait être grandiose, on n’a pas été déçus. Il s’est passé beaucoup beaucoup de choses ces dernières heures sur la planète basket, entre sélections de prospects, transferts, et plein d’autres trucs encore. Alors quoi de mieux qu’un gros récap pour tout avoir en tête ? À votre service messieurs-dames.

Les principaux picks

On commence par les gros picks de draft, parce qu’ils étaient évidemment au cœur de la soirée d’hier. Cade Cunningham en 1, Jalen Green en 2, Evan Mobley en 3, pas de surprise sur le podium. Ensuite, par contre, ça s’est un peu emballé. Les Raptors ont préféré prendre Scottie Barnes au lieu de Jalen Suggs, qui a finalement terminé du côté d’Orlando. Quant au Thunder, il a décidé de miser sur l’Australien Josh Giddey en numéro six. Vous pouvez retrouver la petite analyse pour chaque pick du Top 9 juste en dessous, et on a même mis en lumière le premier Portugais all-time à être drafté. Parce que la Draft NBA, c’est surtout ça, des rêves qui se réalisent et des barrières qui tombent.

Les transferts de la nuit

Outre les sélections, la nuit a aussi été marquée par de nombreux trades. Le plus gros ? C’est évidemment celui de Russell Westbrook aux Lakers, qui va forcément beaucoup faire parler dans les jours à venir. Mais on a aussi voulu parler du pivot Mason Plumlee, qui poursuivra sa carrière légendaire du côté de Charlotte, sans oublier tous les autres petits moves qui ont marqué la soirée, de Landry Shamet à Ricky Rubio en passant par Derrick Favors et Aaron Holiday.

Le moment le plus émouvant de la soirée

Impossible de faire un récap de la Draft NBA 2021 sans souligner le magnifique hommage de la NBA pour Terrence Clarke, décédé tragiquement il y a quelques mois dans un terrible accident de voiture. Il aurait dû être là, il a finalement entendu son nom être prononcé par Adam Silver depuis là-haut.

With the next pick in the 2021 NBA Draft, the NBA selects Terrence Clarke from the University of Kentucky. #LLTC5 💙🤍 pic.twitter.com/fJYvShrgK3 — NBA (@NBA) July 30, 2021

Les Français

Trois Frenchies de plus viennent d’intégrer le monde de la NBA. Et ça, ça fait plaisir. Juhann Begarin a eu la chance d’être drafté puisque les Boston Celtics ont décidé de le sélectionner. Joël Ayayi et Yves Pons n’ont quant à eux pas été appelés mais leur American Dream est toujours bien vivant puisque le premier a été signé par les Lakers, et le second par les Grizzlies. Bravo les gars !

Le replay du giga live

La Draft NBA, vous avez pu la suivre avec nous, sur la chaîne Twitch de TrashTalk. Pendant cinq heures, on était là pour commenter cette grande cérémonie depuis le canapé, pour vivre ça en direct tous ensemble. Une vraie dinguerie, et le genre de soirée qu’on kiffe à fond. Pour ceux qui n’ont pas pu être là, le replay est dispo juste en dessous.

Live de 5h… Exténué mais heureux ! Vous étiez plus de 15 000 (!!!) à suivre la Draft 2021 en direct avec nous, c’est incroyable. Top 1 stream Twitch en France, et oui la NBA ça passionne les gens ❤️ Merci merci MERCI à toutes celles et ceux qui sont venus !! 🙏🥰 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 30, 2021

Le grand tableau des picks

Parce que les tableaux récap, c’est la vie, tout simplement.

Les analyses fines de la maison

Qui dit Draft NBA et transferts dit analyses fines. C’est inévitable. Alors après la soirée d’hier, on a commencé à vous pondre quelques papiers sympathiques en mode Hexperts pour revenir plus en détails sur ce qu’il s’est passé. On annonce, ce n’est que le début. Et avec la Free Agency qui approche à grands pas, on peut d’ores et déjà dire que les claviers vont chauffer ces prochains jours.

Les Apéros débrief

Vous avez l’habitude, après chaque grand événement, y’a un ou plusieurs Apéros qui sortent sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Et la Draft NBA 2021 n’y échappe pas. Voilà qui devrait vous occuper.

Tous les liens importants concernant la NBA Draft 2021 sont là, idéal comme repère pour ceux qui ont eu du mal à suivre l’énorme actu des dernières heures. Allez, sur ce, nous on va se reposer un peu, mais pas trop non plus car il y a une Free Agency qui approche à grands pas. Quelle vie !