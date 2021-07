NBA Draft 2021 : le gros bilan… de ce qu’on a moins aimé ! Apéro TrashTalk

C’est un grand classique du lendemain de la Draft NBA. Les premiers bilans, ce qu’on a aimé, ce qu’on a moins aimé, les winners et les losers, bref de la bonne analyse fine à chaud. Idéal pour discuter et débattre à l’Apéro. Après le positif, place à ceux qui ont un peu moins convaincu.

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Qui s’est planté à la Draft ? Qui a fait les mauvais choix ? Qui aurait pu faire mieux ? Bien évidemment, c’est toujours difficile de tirer un bilan quelques heures seulement après la Draft NBA, alors que les prospects n’ont pas encore joué la moindre minute sur les parquets. Mais ce n’est pas pour cela qu’on se retient. Comme ça, à chaud, on a voulu mettre en avant ce qu’on a un peu moins aimé lors des événements de la nuit dernière. Alors oui, si ça se trouve, dans quelques mois, années, décennies, on ressortira cette vidéo pour se marrer mais en attendant, on se mouille. Parmi les mauvais élèves potentiels, on pense notamment aux Kings, mais on s’interroge aussi sur les choix des Knicks, des Spurs et du Thunder. Bref, pas mal de choses à dire, et pas mal d’avertissements à distribuer.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.