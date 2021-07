NBA Draft 2021 : le replay du giga live ! Cinq heures de direct, si vous croisez la fatigue dites-lui qu’on la cherche

Vous étiez des milliers. Que dis-je, vous étiez des millions, enfin peut-être, à vivre cette nuit en notre compagnie la NBA Draft 2021, qui a vu sans surprise Cade Cunningham être le premier de la classe et partir direction les Pistons. Vous avez passé une bonne nuit ? Pas un souci, on vous propose donc de revivre tout ça dans les conditions du direct et, spoiler, ça devrait vous prendre une bonne partie de la journée.

Cade Cunningham à Detroit, Jalen Green à Houston, Evan Mobley à Cleveland, Scottie Barnes à Toronto, Jalen Suggs à Orlando, Josh Giddey à Oklahoma City, etc, etc, etc. La NBA Draft 2021 a livré ses secrets cette nuit, Juhann Begarin a tapé dans l’œil des Celtics, deux Français ont également réussi à passer par la fenêtre au buzzer et pendant cinq heures on a donc pu vivre ce main event ensemble, une fois de plus, et dans le plus grand respect des soirées sans spoiler car notre communauté n’est qu’amour. Cinq heures de délire, quelques incompréhensions côté Toronto, OKC, San Antonio, New York ou Sacramento, de belles soirées à Orlando, Houston, Golden State ou Charlotte, et déjà un paquet d’interrogations pour savoir qui de Pierre, Paul ou Jean-Phi a fait la bonne ou la mauvaise affaire.

Notre petit tip du jour ? Ouvrir le lien ci-dessus, cliquer sur play, s’installer un bon plateau repas et revivre la cérémonie dans les conditions du direct. Et pour ceux qui auraient peur des démarrages en côte ? On vous rappelle que pour se chauffer la voix… Russell Westbrook avait rejoint les Lakers en début de soirée. Ca vous suffit comme teasing ? Allez, bon visionnage, et on en parle très vite autour d’un… café, évidemment.