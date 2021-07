Evènement : la NBA Draft 2021 commentée en direct, à 0h30, sur la chaîne Twitch de TrashTalk !

On y est, dans quelques heures on saura quelle direction une bonne dizaine de franchises prendront pour les quelques prochaines années, avec toute l’incertitude et le peu de garanties que promettent néanmoins une draft. Quoiqu’il en soit et une nouvelle fois, vous pourrez vivre le gros évènement de cette fin juillet en direct avec TrashTalk, grâce à l’Hexpertise de trois hommes fin prêts à nous vendre du rêve. Let’s go !

L’adresse à basculer immédiatement dans vos favoris pour ce soir, juste ici !

Le rendez-vous est pris cette nuit à 0h30, pour papoter un peu avant l’annonce du premier choix de cette cuvée 2021 et vivre ensemble ce grand moment. With the first pick of the 2021 NBA Draft, The Detroit Pistons select… Andrew Albicy. Voilà ce que vous n’entendrez pas à 2h pétantes, mais cela ne doit donc pas vous empêcher de mettre le réveil pour vivre une cérémonie incroyable à nos côtés. Cade Cunningham qui semble plutôt lock au pick 1, Jalen Green, Evan Mobley ou Jalen Suggs qui devraient suivre, quelques Français attendus au second tour (Juhann Begarin ? Joel Ayayi ? Yves Pons ?), des échanges de picks qui viendront rythmer nos nuits, peut-être aussi quelques trades pour épicer le tout, et donc quatre heures environ à vivre ce grand manège tous ensemble en évitant les spoils puisque l’on rappelle que, comme chaque année, les quelques gros insiders cainri s’amuseront probablement à nous balancer les picks trois minutes avant leur annonce officielle.

Nous ? On vivra ça dans les conditions du direct, comme des gosses, avec trois Hexperts au taquet et un chat en feu. Parce que les Jeux c’est très bien, d’autant plus si on est champions olympiques, mais nous ce qu’on préfère… ça reste faire les cons la nuit, en famille. Alors rendez-vous dès minuit sur Twitch, pour vivre ensemble un nouveau grand moment de sport et de rigolade. A ce soir !