Le calendrier de la Summer League 2021 est tombé : après les Jeux, après la Draft, en sortie de Free Agency, en PLS totale

Vous le savez, cet été est un merveilleux été, un été pour lequel il aura fallu se préparer tel un sportif professionnel afin de sortir vivant dune demi-douzaine de semaines assez incroyable. L’une des prochaines échéances ? La Summer League, son odeur de merguez et les premiers pas des futurs cracks NBA.

La NBA a donc dévoilé hier le calendrier de la Summer League 2021, de quoi blinder notre agenda avant la fin du mois d’août. Une seule compétition cette année encore, du 8 au 17 août, à Las Vegas, et les 30 franchises NBA représentées pour nous faire découvrir les pépites 3.0 qui squatteront la lumière dans les prochaines années.

🚨 Le calendrier officiel de la Summer League 2021, du 8 au 17 août prochain ! pic.twitter.com/xKNu0TguuF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

Pour les moins initiés on préfère vous prévenir, vous ne verrez pas à Las Vegas les Kevin Durant, LeBron James, Nikola Jokic ou autres Giannis Antetokounmpo, ces derniers goûtant à un repos bien mérité et n’étant pas franchement obligés de faire leur preuve hein. Les stars de cette compétition estivale ? Elles seront plutôt à chercher du côté des pépères qui seront draftés ce soir puisque la gaminerie millésime 21 trouvera à Vegas l’occasion de se faire au monde adulte, de se frotter à quelques joueurs estampillés NBA, alors que cette semi-reprise des hostilités nous permettra à nous, sortes de hiboux humains, de retrouver le rythme que l’on affectionne tant, à savoir se lever en pleine nuit pour regarder des mecs faire rebondir une balle orange et martyriser des cercles. Le premier match ? Dans la nuit du 8 au 9 août, avec un Celtics – Hawks qui nous permettra peut-être d’apercevoir les 2m28 de Tacko Fall, oh la bonne nouvelle. Puis une petite dizaine de matchs tous les soirs pour reprendre le rythme, avant d’abandonner les nuits de basket pour un mois et demi, comment ça notre horloge interne est complètement fracassée.

Rendez-vous donc du 8 au 17 août pour profiter des skills des futurs cracks de la Ligue mais également, et c’est souvent le plus drôle, de parfaits inconnus aux noms biscornus. Un vrai délice, car rien ne vaut un duel au couteau entre Pat Jones et James Smith en plein mois d’août, parole d’habitué.