La course au tanking et à la Draft 2021 : les Bulls sont entre deux eaux, les eaux sales et les eaux usées

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Cavs – Bulls : 121-105

Pacers – Thunder : 122-116

Sixers – Suns : 113-116

Wizards – Warriors : 118-114

Raptors – Nets : 114-103

Knicks – Hawks : 137-127

Rockets – Jazz : 89-112

Mavs – Pistons : 127-117

Spurs – Heat : 87-107

Clippers – Grizzlies : 117-105

Blazers – Nuggets : 105-106

Kings – Wolves : 128-125

Bonne opération du jour – Bulls : meuh si c’est une bonne chose que d’avoir perdu lamentablement face aux Cavs. A la rue complet depuis un mois alors qu’on les annonçait comme une potentielle surprise de la fin de saison, les Bulls se doivent désormais de regarder dans le rétro pour se renforcer au mieux à la Draft. Le pick de Chicago pourrait partir à Orlando, attention, et pour le conserver il faudra qu’il soit parmi les quatre plus hauts à la Draft. Traduction : objectif 100% de défaites jusqu’à la fin de la saison ? Dans la mesure où les Bulls ne savent plus gagner, il s’agirait d’y penser très fort.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Raptors et Kings : si les Bulls ont perdu face aux Cavs les… Cavs ont forcément gagné face aux Bulls, et ça ce n’est franchement pas une super nouvelle, même si la fanbase de Cleveland a une nouvelle fois pu apprécier le talent de son backcourt Sexland. Dans les mêmes eaux les Raptors ont enchainé avec une quatrième… victoire de suite, non mais quelle idée, alors que les Kings nous ont offert un match tellement… Kings en battant les Wolves dans le rematch du tankagame. Eh messieurs, perdre est un métier, et c’est parfois encore plus dur que de gagner.

Les matchs à surveiller ce soir :

Magic – Pelicans

– Pelicans Spurs – Pistons

Bulls – Hornets

Rappel concernant la Lottery :