NBA Top 10 du jour : Kyle Anderson qui conclut une contre-attaque, de Slo Mo à fast break sans prévenir

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : le DeAndre Jordan de Lob City a parfois quelques spasmes et s’empare de son corps plus âgé pour aller enfoncer des gros dunks sur la tronche de ses adversaires médusés. Malheureusement pour Chris Boucher, c’est lui qui a mangé la sauce old-school cette nuit.

#9 : on connait déjà Logo Curry, Logo Dame ou Logo Trae, mais il ne faudrait pas oublier Logo Luka qu’il nous rappelle que sa zone de confort part de sous le panier jusqu’à son propre camp sans baisse notable de pourcentage.

#8 : on va devoir renommer Chris Paul Mr. Propre ou Tom Brady au choix. S’il a plutôt le crâne luisant du spécialiste du ménage, ses passes d’une main vers l’avant nous rappellent qu’il aurait aussi pu faire carrière en NFL.

#7 : Chimezie Metu met un peu de bonheur dans la longue saison des fans des Kings. Promis les gars, c’est bientôt fini. On a l’impression de leur dire ça chaque année.

#6 : sous ses airs de petit timide, R.J. Barrett sait faire le show. Le Madison Square Garden a été servi hier soir, sirop d’érable pour tout le monde !

#5 : Buddy Hield se rachète une image auprès des fans des Kings, toujours eux. Enfin, s’il en reste. La victoire c’est pour bibi, tant pis pour le tanking !

#4 : OG Anunoby célèbre cette mini-série de victoires des Raptors avec un tomar par-dessus le pauvre Joe Harris.

#3 : il y avait décidément du spectacle à Minneapolis la nuit dernière. Si les Wolves ont perdu, c’est Naz Reid qui a signé la plus belle action du match avec ce dunk.

#2 : Sabéki ? Saben Lee ! Il ne connait sûrement pas le son de Romeo Elvis presque à son nom, mais Willie Cauley-Stein l’a immédiatement supprimé de sa playlist après cette humiliation.

#1 : les mauvaises langues diront que Kyle Anderson était tellement lent qu’il n’avait pas eu le temps de se replier en défense. Les autres apprécieront quand même la connexion avec Ja Morant pour la première contre-attaque de l’histoire ponctuée par Slo Mo.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !