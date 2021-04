La course aux Playoffs : tiens tiens, devinez qui s’invite à la dixième place de l’Est ?

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Cavs – Bulls : 121-105

Pacers – Thunder : 122-116

Sixers – Suns : 113-116

Wizards – Warriors : 118-114

Raptors – Nets : 114-103

Knicks – Hawks : 137-127

Rockets – Jazz : 89-112

Mavs – Pistons : 127-117

Spurs – Heat : 87-107

Clippers – Grizzlies : 117-105

Blazers – Nuggets : 105-106

Kings – Wolves : 128-125

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ « Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ? » Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Wizards : soirée à douze matchs oblige, pas mal d’équipes ont assuré hier et quelques unes d’entre elles ont validé une victoire essentielle dans la course aux Playoffs. Focus tout de même sur les Wizards, pour la simple et bonne raison que la clutchitude négative de Wiggins et uen soirée sans pour Stephen Curry couplés à la nouvelle grosse soirée des Sorciers permet à ces derniers… de pécho la dixième place qualificative pour le play-in. Inespéré il y a encore quelques semaines tant ça pataugeait dans la Maïzena à Washington, et ce matin les Wiz se sont presque transformés en équipe à éviter dans trois semaines. Attention aux montagnes russes mais ça sent déjà meilleur à la Capital One Arena.

Mauvaise opération du jour – Blazers et Bulls : c’est la loi de la symétrie, si les Wizards ont avancé d’une case les Bulls ont pour leur part reculé d’un rang. Nouvelle désillusion avec une défaite gênante face à Cleveland, et l’objectif de Playoffs prend du plomb dans l’aile à mesure que les matchs se passent, à mesure que les défaites s’amoncellent. Rendez-vous dans quelques jours dans la course… au tanking ? Mauvaise opération également pour les Blazers, défaits pour la deuxième fois en deux jours dans les dernières secondes d’un match et qui voient ainsi revenir au galop les Mavs à la sixième place à l’Ouest. Damian Lillard, play-in tournament, on arrive en courant.

Les affiches du soir

Celtics – Suns

Bucks – Sixers

Bulls – Hornets

Mavericks – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Mavericks, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Suns – Mavericks ou Grizzlies

Clippers – Blazers

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Mavericks – Grizzlies et Warriors – Spurs