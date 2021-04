Joel Embiid est passé à deux millimètres de rentrer le tir du siècle : la gamelle la plus cruelle de la saison, la PLS était proche

L’histoire ne tient parfois qu’à un fil, à un ballon qui rentre ou qui ressort. Bien au-delà d’une éventuelle prolongation inespérée, Joel Embiid est passé cette nuit à trois poils de crâne de rentrer le tir le plus fou de… l’histoire, et on veut bien vos suppositions si vous avez des souvenirs d’un tel délire. On est d’accord, on part sur un article décrivant un shoot raté, on en est là.

Furkan Korkmaz vient d’inscrire un énième panier à 3-points pour permettre aux Sixers d’y croire en revenant à deux petits points des Krispol Suns. Philly fait faute sur Chris Paul, le meneur marque évidemment le premier et Phoenix mène 116-113 avec 0,8 seconde au chrono. Si CP3 met le deuxième c’est terminé, s’il le rate… c’est terminé puisque les Sixers n’ont plus de temps-mort. A ce moment-là ? Joel Embiid compile déjà 38 points et 16 rebonds, une soirée de plus au bureau hein, et Chris Paul… rate son lancer, parce qu’il faut bien que le bonhomme fasse une erreur par trimestre. Puis tout s’accélère et la quatrième dimension nous ouvre grand ses portes. Joel Embiid capte son 17ème baby du soir, balance le ballon taille 7 comme si c’était une pauvre mandarine, de 25 mètres environ qu’on soit bien d’accord, et ce qui ne devait être qu’un ave maria sans intérêt en trouve peu à peu – de l’intérêt – à mesure que la gonfle fend l’air du Wells Fargo Center.

L’improbable devient possible, l’impossible devient probable et le ballon… rentre puis ressort dans un silence de cathédrale dû autant au peu de personnes présentes dans la salle qu’à la mise sur pause des cœurs sur place. Planche, clang, gamelle, in and out, victoire Suns et des milliers d’yeux écarquillés pendant de longues minutes après cette presque égalisation du pivot camerounais, qui restera pour longtemps le shoot qui aurait du, le shoot qui aurait pu, le shoot auquel il aura donc manqué un soupçon de chance pour entrer directement dans le Top… 1 (?) des tirs les plus fous de l’histoire de notre sport.

Merci pour le quasi AVC en direct, merci pour la fausse joie, et nous on vous laisse en imaginant le tintouin ce matin si Jojo avait rentré son tir. L’histoire ne tient parfois qu’à un fil, à un ballon qui rentre ou qui ressort