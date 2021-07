Russell Westbrook transféré aux Lakers : le Brodie rejoint LeBron et AD ! Apéro TrashTalk

C’était la bombe de la nuit dernière. En marge de la Draft NBA 2021, Russell Westbrook a été transféré des Wizards aux Lakers, où il formera désormais un Big Three avec LeBron James et Anthony Davis. Forcément, fallait qu’on en parle.

Russell Westbrook rentre donc à la maison. Originaire de Los Angeles, Brodie va désormais porter les couleurs des Lakers, qui ont bien l’intention de retrouver leur statut de champion dès la saison prochaine. L’échec de 2021 a obligé Rob Pelinka à se bouger et il a ainsi envoyé Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et un choix de premier tour de draft à Washington pour récupérer Westbrook et deux choix de second tour. C’est forcément le genre de deal qui fait grand bruit, mais qui pose aussi question. Parce qu’on peut légitimement avoir des doutes sur la complémentarité de Russ avec LeBron et AD. On peut également se demander ce que ce trade signifie pour les Wizards, notamment par rapport au dossier Bradley Beal. Bref, pas mal de points à aborder, pas mal d’angles à analyser de part et d’autre, alors on ne perd pas de temps et on y va.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.