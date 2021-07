Officiel, Franz Wagner drafté en 8 par le Magic : y’a plus qu’à re-signer le frangin et la Floride parlera allemand en 2022

3 picks plus tard, nous revoilà du côté du Magic et on change totalement de profil. Après Jalen Suggs, c’est l’ailier Franz Wagner qui rejoint le process d’Orlando. Petit clin d’oeil du destin puisque la franchise a fini la saison avec un certain… Moe Wagner dans l’effectif.

Oui, on parle bien d’une nouvelle fratrie en NBA et l’avenir nous dira si elle marque les esprits ou non. Petit frère de Moe et formé à Michigan State, où il a brillé, Franz Wagner va donc découvrir la NBA sous l’uniforme d’Orlando. Puisque son frangin est free agent, impossible de savoir si les commentateurs auront à sortir des phrases improbables genre « Wagner to Wagner » mais la story est déjà belle. Après Dennis Schroder, Maxi Kleber, Daniel Theis, Moe Wagner, Isaac Bonga et Isaiah Hartenstein, c’est donc un septième représentant de la Nationalmannschaft qui rejoint la Ligue. Willkommen Franz !

Sources: Orlando is selecting Franz Wagner at No. 8. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2021

De qui parle-t-on exactement ? Un poste 3-4, polyvalent, mobile, bon shooteur (38,4% de loin cette année), capable de créer pour les autres, un vrai joueur d’équipe solide en défense (probablement un des meilleurs défenseurs de la promotion) mais aussi capable de contribuer en attaque dès le premier jour. Pas une superstar en devenir (sauf surprise) mais quelqu’un qui postule très clairement pour une place de titulaire et qui peut devenir un joueur bien solide comme on les aime (un peu glue guy comme disent les ricains), surtout que son profil est parfait pour la NBA actuelle. Au sein de la classe biberon de Floride, l’intérieur allemand devrait avoir rapidement des belles responsabilités et on l’imagine bien débuter la saison au poste 4, où personne n’a encore remplacé Aaron Gordon. Ironie de la situation, c’est à ce poste que Moe Wagner a fini la saison en tant que titulaire… Un frangin en chasserait-il un autre ? En attendant d’avoir la réponse à cette question, on laisse les fans du Magic découvrir la nouvelle pépite locale. Notre nez fin nous dit qu’ils devraient rapidement l’adopter.

Franz Wagner débarque à Orlando et ça sent bon le second joli coup de la soirée pour le GM, John Hammond. Avec Jalen Suggs, et donc Wagner, le Magic vient de récupérer deux joueurs solides des deux côtés du terrain et capables d’apporter rapidement une pierre (ou plutôt deux) à l’édifice. Vivement la suite !