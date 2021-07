Transfert : Landry Shamet envoyé aux Suns contre Jevon Carter, c’est bon la soirée est officiellement lancée

Alors que la Draft NBA 2021 n’a pas encore commencé, ça s’active sérieusement dans les coulisses de la Grande Ligue et un premier trade est tombé aux alentours de 23h. Pas un blockbuster, mais un petit move intéressant tout de même avec Landry Shamet, Jevon Carter et un pick de draft dans le lot.

Adrian Wojnarowski s’échauffe tranquillement. L’insider d’ESPN, prêt à envoyer bombe sur bombe sur la planète NBA cette nuit, a commencé doucement avec ce transfert entre les Nets et les Suns. Brooklyn a décidé d’envoyer le sniper Landry Shamet du côté de Phoenix en échange de Jevon Carter et du 29e choix de la Draft 2021. Éligible à une extension de contrat durant l’intersaison, Shamet quitte donc New York après seulement une saison chez les Nets, lui qui était arrivé en provenance de Los Angeles en novembre dernier dans le cadre du trade à trois impliquant notamment Luke Kennard. Dans l’Arizona, Landry retrouvera le coach Monty Williams, qu’il a côtoyé chez les Sixers quand ce dernier était assistant de Brett Brown. Les Suns récupèrent une grosse menace à 3-points avec Shamet, qui tourne pas loin des 40% de réussite du parking en carrière. Côté Nets, ils obtiennent en Jevon Carter un meneur qui a plutôt fait du bon boulot à Phoenix cette année, dans un rôle très limité. Derrière Chris Paul et Cam Payne, il a apporté des minutes de qualité, lui qui est plutôt réputé pour sa défense et capable aussi de planter de loin. Et ça, ça intéresse Brooklyn, qui possède déjà assez de talents offensifs avec leur Big Three Kyrie Irving – Kevin Durant – James Harden. Vous ajoutez donc à ça le pick 29 de la Draft 2021, qui vient s’ajouter aux quatre autres choix de draft de ce soir pour Brooklyn (27, 44, 49, 59). Les Nets sont donc bien blindés à ce niveau-là, et il sera intéressant de voir ce qu’ils vont faire avec tous ces picks.

Brooklyn has traded guard Landry Shamet to Phoenix for Jevon Carter and the 29th pick in tonight's draft, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

L’une des raisons de ce trade est probablement financière aussi pour Brooklyn. Comme dit au-dessus, Landry Shamet est éligible à une extension de contrat cet été. Il lui reste une année à 3,7 millions avant de devenir potentiellement agent libre restrictif. On sait que les Nets sont clairement dans le rouge niveau finances, et faut savoir que les membres du Big Three sont également éligibles à une prolongation de contrat, tout comme le jeune intérieur Nicolas Claxton. Si le proprio des Nets Joseph Tsai n’a pas peur de sortir le porte-monnaie pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible sur le parquet du Barclays Center, on imagine qu’il n’est pas contre le fait de faire quelques économies. Pour info, Jevon Carter est lui sous contrat jusqu’en 2023 pour 3,6 et 3,9 millions de dollars sur les deux prochaines saisons. Dernière petit détail à garder en tête, le trade ne pourrait être finalisé qu’à partir du 6 août prochain.

C’est officiel, la soirée est lancée. Une soirée qui s’annonce mémorable puisque les dernières rumeurs annoncent une arrivée de… Russell Westbrook aux Lakers. Préparez-vous, ça va être la folie !

Source texte : ESPN