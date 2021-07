Jeux Olympiques de Tokyo : l’Australie s’impose 89-76 face aux Allemands, suffit que Patty Mills se réveille et le tour est joué

Après la victoire des Bleus face à l’Iran et en attendant un petit USA – République Tchèque des familles à 14h, l’Australie et l’Allemagne foulaient le parquet de la Saitama Super Arena dans la matinée pour clore le Groupe B. Le match était serré, puis Patty s’en est mêlé, et c’était terminé.

Face à l’Allemagne, les Australiens auront vécu un scénario quasiment identique à celui face à l’Italie. Les deux équipes étaient au coude à coude tout le long, l’Allemagne menait légèrement mais sans faire le break et puis les Boomers ont passé la seconde, le ballon a commencé à circuler, les shoots se sont mis à rentrer – plus facile le basket quand ça se passe comme ça, après on est pas des experts – et les Allemands n’ont rien pu faire face au dernier quart-temps monstrueux des hommes d’Andrej Lemanis, portés par un Patty Mills qui avait fini de faire sa sieste visiblement. Pendant qu’on prenait tranquillement notre café, Patty arrosait à trois points (4/12), et Matthew Dellavedova lui reprenait le rôle de chef d’orchestre l’espace de trois quart-temps. L’adresse n’était pas trop au rendez-vous ce matin, côté allemand comme australien, et puis l’intensité du match est montée progressivement, Patty a capté que les deux équipes étaient à égalité, et il nous a finalement lâché un gros trois, deux trois passes par-ci par-là, et à la fin et au final ça donne un petit +13 pour les Australiens et Patoche termine 24 points et 6 assists… aussi simple que ça.

Longtemps au contact, Mo Wagner – presque invisible sur ce match – et ses copains auront galéré en fin de match face à la défense menée par le pitbull des Sixers Mathis Thybulle, à tel point qu’ils auront perdu 11 ballons en deuxième mi-temps. Et encore, la note aurait pu être encore plus salée si Andreas Obst n’avait pas autant planté de loin (17 points dont 5 tirs du parking), une belle ligne de stats mais malheureusement salement entachée par le 1/8 derrière l’arc de son coéquipier Maodo Lo. Avec cette troisième victoire en trois matchs, les Boomers se sont assurés la première place du classement, tout comme nos Bleus, juste devant les Italiens (victorieux face au Nigéria sur le score de 80-71 un peu plus tôt dans la matinée). Pour les Allemands, il va falloir attendre les résultats des deux autres poules pour espérer un repêchage, mais il paraît désormais compliqué de les revoir fouler le parquet nippon.

Les Australiens n’ont pas tremblé face à l’Allemagne, et s’assurent donc la première place du groupe B, sans grande surprise. Ils auront géré les phases de poule en patron, mais en phases à élimination directe, Patty, Matthew et toute la clique n’auront pas le droit de commencer leur matchs à moitié endormis parce que ça risque de leur coûter cher. En tout cas, bien joué les Boomers, vous êtes à votre place, on attend le tirage au sort maintenant.

LE CLASSEMENT DU GROUPE B