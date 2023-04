Altercation Rudy Gobert – Kyle Anderson : ce qui s’est dit, ce qu’on en retient, ce que le Français risque

Ce lundi, au lendemain d’une controverse heureusement rarissime en NBA, le cas Rudy Gobert laisse toujours certains observateurs dans l’incompréhension. Comment l’intérieur français a-t-il pu vouloir rouster son propre coéquipier ? Quels mots, aussi piquants soient-ils, justifieraient le quart de son intervention à la vue des caméras ? Décryptage.

Pour un rappel plus bref de l’évènement, c’est par ICI !

Loin de nous l’idée de prendre le ton du Palmashow dans l’émission politique, mais essayons de comprendre, ensemble, quel a été l’interrupteur permettant l’envoi du clou de girofle signé Rudy Gobert en direction du torse de son coéquipier, Kyle Anderson. D’après les informations d’Adrian Wojnarowski, lequel serait capable de révéler les différentes thématiques abordées pendant votre repas de famille, la dialogue qui aurait précédé le coup de sang ressemblait à ça :

Résumé de l’altercation entre Rudy Gobert et Kyle Anderson, selon Woj. Kyle : « Tu veux pas contrer des tirs ? » Rudy : « Tu veux pas prendre des rebonds ? » Kyle : « Ferme ta gueule, salope. » Patate de Gobert sur Anderson. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Comme quoi, ce n’est pas parce que l’altercation est médiatisée que son origine est plus complexe que celle d’une baston de cour de récré. À tête reposée, la réaction de Rudy Gobert est si irréfléchie, qu’on dirait tout simplement celle d’un gars à bout. Quand les caméras ne comptent plus, c’est souvent symptomatique d’un coup de ras-le-bol. La goutte d’eau pour le joueur sur lequel toutes les fautes sont portées – à raison ou à tort, peu importe. C’en est un peu triste. Encore plus quand on connait la suite de l’histoire : les Wolves ont carrément demandé à Rudy Gobert de rentrer chez lui.

« Nous avons pris la décision de renvoyer Rudy Gobert chez lui après l’incident du deuxième quart-temps. Son comportement sur le banc était inacceptable et nous gérerons la situation en interne » – Tim Connelly, président des opérations basket des Wolves

Zou, même pas la possibilité de rester squatter le vestiaire pour s’expliquer en fin de rencontre. Le triple Défenseur de l’année – toujours marrant de rappeler son palmarès dans ce genre de moment, pas forcément adéquat – est quand même resté dans l’enceinte du Target Center jusqu’à la mi-temps, où l’embrouille avec Kyle Anderson aurait encore monté d’un cran. Selon Shams Charania de The Athletic, les deux “coéquipiers” se sont frittés, avec un Slow-Mo qui s’est cru dans Creed III : « Je vais t’assommer ». Propos relayé un poil plus poliment. C’est alors que Tim Connelly et Dell Demps, directeur du front office de Minnesota, sont arrivés dans le vestiaire pour faire part de leur décision de renvoyer Rudy chez lui. Dell Demps était assistant coach du Jazz de 2020 à 2022. Sa proximité avec l’intérieur français a dû aider à faire passer la décision. Et qui connaît bien Rudy Gobert sait que la violence ne fait absolument pas partie de son tempérament. Il est un joueur majeur de l’équipe de France, précieux de par sa zénitude. Bon, pour l’anecdote un peu “ironie du sort”, voici ce que rapportait la veille de l’incident, Rudy Gobert à Christopher Hine, journaliste pour Star Tribune.

« Kyle (Anderson) veut gagner et il est parfois un peu agressif dans sa façon de parler, mais je ne le prends pas personnellement. Je le reçois de manière positive parce qu’il veut que je sois le meilleur Rudy possible et que nous gagnions. J’aime sa compétitivité, j’aime sa façon de jouer. La façon dont il rend les autres meilleurs autour de lui. Il a joué un rôle important cette année. »

Comme quoi, ça peut monter très vite de 0 à 100. Et maintenant, on fait quoi ? Pas grand-chose. Au moment où les Wolves ont le plus besoin de lui, Rudy Gobert ne sera probablement pas mis à l’écart du groupe. Ce serait contre-productif. Les coéquipiers ont parfois besoin de passer par là pour renouveler entre eux leurs ambitions. Quand ça coince, il faut un électrochoc pour que ça décoince. Rudy a déjà envoyé un message d’excuse sur le groupe What’s App de l’équipe. Message relayé en d’autres termes sur ses réseaux sociaux. Pour Mike Conley, joueur d’expérience, grand ami du Français et catalyseur de vestiaire, la page est semble-t-il déjà tournée.

« C’était un match plein d’émotions. On parle de Kyle et Rudy qui sont deux des plus grands concurrents que vous rencontrerez. Ces choses-là arrivent, honnêtement. Rudy vous dira qu’il a perdu le contrôle et s’en excusera. Il nous a déjà envoyé un texto. Mais cela arrive. Nous devons juste être des hommes. » – Mike Conley, pour The Atletic

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate. — Rudy Gobert (@rudygobert27) April 10, 2023

C’était impressionnant, pour le moins inattendu, mais pas de quoi non plus en faire trois moulins à farine. Puisse cet évènement permettre aux Wolves de se poser autour d’une table pour crever les nombreux abcès coupables d’une saison régulière bien en-deçà des attentes. Le play-in tournament c’est déjà demain, littéralement, et les Lakers ne sont pas dans une dynamique à faire des cadeaux.

Source texte : The Athletic