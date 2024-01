Rudy Gobert a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa saison face aux Portland Trail Blazers ce vendredi soir. En 28 minutes sur le parquet, le Français a inscrit 24 points et compilé 17 rebonds.

Rudy Gobert fait le push pour le All-Star Game 2024. Pas présent dans le Top 10 des forwards à l’Ouest dans le dernier retour des votes des fans, celui qui chasse cette saison un quatrième trophée de Défenseur de l’année, essaie de se montrer auprès des coachs. Contre les Portland Trail Blazers, le Français a été l’auteur d’une démonstration à l’intérieur. En 28 minutes sur le parquet, il a compilé 24 points, 17 rebonds et 2 contres à 9/11 au tir et 6/8 aux lancers.

Rudy Gobert n’était pas loin de ses season-highs puisque ses records en 2023-24 sont de 26 points contre les Hornets début décembre et de 21 rebonds contre les Pelicans un mois plus tôt. Il aurait sûrement pu les battre si la rencontre avait été un petit peu plus serrée et que les starters avaient été davantage mobilisés.

Mais depuis le début de l’année civile 2024, les Blazers perdent en moyenne de près de 30 points et ils n’ont pas dérogé à la (nouvelle) règle ce vendredi soir : défaite 116 à 93.

Voici une liste non-exhaustive de joueurs étant capables de dominer dans la raquette face à Portland en ce moment : Nikola Jokic, Rudy Gobert, Kenneth Lofton Jr, Vincent Poirier, Drew Timme, Manute Bol, Christophe Willem, Janice de Friends ou encore l’arrière grand-mère du rédacteur de cet article.

À noter qu’à travers cette blague lourde, il n’y a aucune volonté de dévaluer la performance du natif de Saint-Quentin, mais simplement de vanner à nouveau une franchise qui a perdu de 62 points pas plus tard qu’hier.

Rudy Gobert #NBAVOTE.