De retour en tenue après plus d’un mois et demi d’absence, LaMelo Ball a signé un retour remarqué cette nuit face aux Spurs. Si la victoire n’est pas au bout, le meneur a prouvé qu’il était prêt à revenir fort en 2024. De bon augure pour la suite en Caroline du Nord.

Sans doute avait-il imaginé un meilleur scénario pour son retour mais LaMelo Ball est bel et bien de nouveau en tenue sur un parquet NBA. Cette fois, on espère sur la durée pour celui qui enchaine les bobos depuis un an. Pour cette première depuis de longues semaines, le rejeton de LaVar a mis quelques minutes à entrer dans son match avec notamment un panier tout fait raté sous le cercle mais aussi une ou deux passes qui pourraient finir dans le bêtisier de Shaq cette semaine.

Pour le reste, du très bon comme toujours avec des dribbles chaloupés, des feintes de tous les côtés et toujours cette facilité à se promener dans les défenses pour aller finir avec du touché. Du LaMelo Ball quoi.

Avec 28 points, 5 passes, 5 interceptions et 3 rebonds, LaMelo Ball a bien noirci la feuille de stats cette nuit en seulement 27 minutes mais on a bien senti que le petiot était en manque de sensation et cela s’est traduit par pas mal de déchet dans son jeu comme ce 5/14 au tir ou ses 6 ballons perdus.

Alors certes, il y a mieux que de perdre de 36 points pour son retour à la compétition mais le comeback de Ball au sein des Hornets est une bénédiction pour la franchise. 13ème à l’Est avec 8 victoires pour 28 défaites, les hommes de Caroline du Nord pourront sans doute aller gratter quelques victoires supplémentaires avec leur All-Star pour les guider. Le bilan des Hornets avec LaMelo Ball cette saison : 5 victoires et 11 défaites. Le bilan sans ? 3 victoires pour 17 défaites..