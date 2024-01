La Floride est rouge et noire en ce vendredi soir. Le Miami Heat s’est imposé 99 à 96 face au Orlando Magic grâce à un Bam Adebayo clutch et un money-time globalement plus maîtrisé.

Le Heat s’est fait peur. Après avoir mené pendant la quasi-totalité de la rencontre face au Magic, les pensionnaires du Kaseya Center se sont retrouvés menés au score à 23 secondes de la fin. Mais cette issue ne convenait pas à Bam Adebayo qui a redonné un avantage décisif à son équipe sur un tir à mi-distance au dessus de Mo Wagner. Le pivot a inscrit 8 de ses 21 points dans le dernier acte dont un move au poste incroyable, toujours sur le pauvre intérieur allemand d’Orlando.

BAM ADEBAYO WITH THE SPIN MOVE AND THE POSTER 😳

Mais le personnage principal de cette fin de match est, malheureusement pour lui, Paolo Banchero. Alors qu’il réalisait un dernier quart-temps exceptionnel avec notamment un fadeway sur Josh Richardson à 38 secondes de la fin suivi d’une élévation à 0° sur Jaime Jaquez Jr. pour permettre à son équipe de prendre l’avantage, le sophomore a fini par craquer. Après le panier d’Adebayo, l’Italo-Américain s’est offert un très bon drive, mais a raté une finition qui semblait pourtant à sa portée. Il a tout de même réussi à capter le rebond offensif avant d’échouer à nouveau près du panier. Quelques secondes plus tard, Banchero allait également manquer l’opportunité d’égaliser au buzzer.

En plus de Bam Adebayo, Duncan Robinson et Jaime Jaquez Jr ont cumulé 42 points et ont permis à Miami de l’emporter malgré l’absence de Jimmy Butler. Une victoire qui permet au Heat de dépasser son rival du Magic au classement. Les franchises floridiennes étant actuellement septièmes et huitièmes de la Conférence Est.

Il s’agissait de la deuxième confrontation directe entre les deux équipes cette saison et Miami s’est imposé pour la deuxième fois. Orlando aura l’occasion de prendre sa revanche dès le 21 janvier, à nouveau au Kaseya Center.