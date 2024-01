En l’absence de Joel Embiid, les Philadelphia Sixers restaient sur trois défaites consécutives avant la réception des Sacramento Kings ce vendredi soir. Série terminée grâce notamment à un super Tobias Harris, victoire 112-93 des locaux.

Lloyd HARRIS s’est qualifié pour l’Open d’Australie en battant Kyrian JACQUET cette semaine à Melbourne. Pourtant, cet événement n’est même pas la meilleure publicité pour la marque de pain de mie de ce début d’année 2024.

Car Tobias Harris n’était pas loin de battre son record de points sur un match en carrière (39) ce soir. L’ailier est bien rentré dans son match avec 23 unités en première mi-temps et a poursuivi son effort jusqu’à atteindre les 37 au milieu du dernier quart-temps. Resté longtemps sur le terrain malgré une avance confortable de son équipe, il a ensuite enchaîné les saucisses à longue distance pour tenter de réaliser son career-high … en vain.

Cela n’a pas empêché son équipe de repartir du Wells Fargo Center avec la victoire. Nicolas Batum a été exemplaire dans tous les aspects du jeu (14 points à 5/5 au tir) et Tyrese Maxey s’est mué en parfait lieutenant de son franchise player du soir : 21 points et des highlights venus d’un autre monde.

An MJ-esque move right there from Tyrese Maxey. 🤯 pic.twitter.com/rTbevoliFd

— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 13, 2024

Philadelphie a été sérieux en défense, mais a également profité d’une performance catastrophique de leurs adversaires du soir. 33% au tir, 20% de loin, ce ne sont pas les statistiques d’un joueur en travers, mais bien de l’ensemble des Kings. Rajoutez à cela les 16 ballons perdus (pour seulement 20 passes) et ça vous donne une horrible partition collective.

De’Aaron Fox est passé à côté (5/15 au shoot), Harrison Barnes n’a même pas essayé (1/5) et Sacramento n’y a jamais vraiment cru.

Avec cette victoire, les Sixers se prouvent qu’ils peuvent être performants même sans Joel Embiid. Néanmoins, le pivot devra revenir vite s’il veut rester éligible au trophée du MVP en fin de saison. Il est à 7 rencontres de devenir inéligible pour les trophées de fin de saison.