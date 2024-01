Les Spurs n’ont jamais tremblé face aux Hornets et ils ont encore pu compter sur un Victor Wembanyama des grands soirs. Toujours limité dans son temps de jeu, Wemby s’est montré ultra productif avec 26 points, 11 rebonds et 2 contres en seulement.. 19 minutes.

Pour la feuille de stats complètes de cette rencontre, c’est par ici.

La légendaire raquette des Charlotte Hornets privée de son seul intérieur digne de ce nom (Mark Williams) avec un prodige comme Victor Wembanyama en face, cela promettait un spot savoureux pour les amoureux de la TTFL, même si Wembanyama a toujours son temps de jeu limité à cause de sa cheville douloureuse.

Seulement 19 minutes sur le parquet pour Wemby ? Pas de problème. Après une première mi-temps correcte où il aura surtout pesé défensivement à cause d’une certaine maladresse au shoot, la pépite tricolore a tout simplement pris feu au retour des vestiaires. Victor Wembanyama va ainsi marquer 13 points sur les 3 premières minutes (15 sur le quart-temps). Gros alley-oop, shoot du parking ou drive qui finit par un tomar, tout y passe dans une salle qui s’anime enfin. Et les Hornets, déjà bien en galère, sont définitivement largués malgré les prouesses d’un LaMelo Ball qui signe un retour remarqué sur les parquets malgré un peu de déchet (28 points, 5 passes, 5 interceptions, 6 ballons perdus).

Wemby puts it on the floor and RATTLES THE RIM 🤯 https://t.co/dMdcFnGb96 pic.twitter.com/qWkaCltvK4

— NBA (@NBA) January 13, 2024

La fin de match sera sans suspense avec Charlotte qui tente en vain de remonter un retard de 30 points mais San Antonio qui ne se laisse pas faire. Gregg Popovich sort Wemby tout juste une minute après le début du money time et le reste du banc ne tarde pas non plus à relayer les autres titulaires afin de valider une victoire facile face à une autre équipe des bas-fonds de la NBA.

Stats finales complètes pour notre Victor Wembanyama national : 26 points, 11 rebonds, 2 contres, 9/14 au tir dont 2/3 à 3-points. Imaginez un instant les chiffres qu’il pourrait sortir avec 30 minutes sur le parquet. Allo Pop ? Quand est-ce qu’on récupère notre Wemby à plein temps ?